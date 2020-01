Zberateľ zaplatil milión libier za jednolibrovku kráľa Eduarda VIII.

Londýn 17. januára (TASR) - Vzácnu mincu vydanú počas krátkeho panovania britského kráľa Eduarda VIII. získal anonymný súkromný zberateľ zo Spojeného kráľovstva za milión libier (1,2 milióna eur). Ide o rekordnú sumu získanú za predaj britskej mince, informovala v piatok stanica BBC.



Z tohto platidla z 22-karátového zlata vyrazili v roku 1936 iba šesť skúšobných exemplárov. Minca sa však do masovej výroby a obehu už nedostala z dôvodu abdikácie tohto panovníka. Eduard VIII. vládol len od januára do decembra 1936 a trónu sa vzdal v prospech sobášu s rozvedenou Američankou Wallis Simpsonovou.



Jednolibrovka, známa ako sovereign, má na reverze vyrazený rok 1937 a bola pripravená pre razbu v januári toho roku. Štyri exempláre sa nachádzajú v numizmatickom múzeu britskej Kráľovskej mincovne (Royal Mint), dve sú v rukách súkromných zberateľov. Predaj mince od amerického majiteľa sprostredkovala záujemcovi Kráľovská mincovňa.



"Keď sa mi naskytla príležitosť, cítil som, že ju nemôžem odmietnuť. Bola to príležitosť, ktorá prichádza len raz za život. Som si vedomý toho, že milión libier je za jednu mincu veľa peňazí, ale ak by som ju nezískal teraz, už by som ďalšiu šancu nemal," uviedol pre BBC nový majiteľ vzácneho platidla.



Minca sa vyznačuje ešte jednou zvláštnosťou - podobizeň hlavy Eduarda VIII. je otočená vľavo; tým istým smerom, ako je tomu na minciach jeho otca a predchodcu na tróne Juraja V. Dovtedajšia stáročná zvyklosť siahajúca do čias kráľa Karola II. bola pritom taká, že každý panovník bol na platidlách zobrazený opačnou stranou ako jeho predchodca.



Predmetný exemplár v minulosti zmenil majiteľa najmenej dvakrát; v roku 1984 sa predal v Tokiu za 40.000 libier a v roku 2014 za 516.000 libier, uvádza na svojej webovej stránke Kráľovská mincovňa.



Eduard VIII. bol strýkom britskej kráľovnej Alžbety II. a zomrel v roku 1972 v Paríži ako 77-ročný, pripomína denník The Guardian. Pochovaný je v Kaplnke sv. Juraja na Windsorskom hrade v anglickom grófstve Berkshire.