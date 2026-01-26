< sekcia Zahraničie
Zbierka z omší v Krakovskej arcidiecéze poputuje na pomoc pre Kyjev
Kardinál v liste informoval, že správu o aktuálnej situácii dostal od hlavy ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi Sviatoslava Ševčuka.
Autor TASR
Krakov 26. januára (TASR) - Celá zbierka z omší počas prvej februárovej nedele v Krakovskej arcidiecéze bude určená na pomoc pre Kyjev. Rozhodol o tom krakovský metropolita kardinál Grzegorz Ryš, ktorý v liste vyzval veriacich na solidaritu s obyvateľmi metropoly postihnutej ruskými útokmi a tuhými mrazmi. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa webu arcidiecézy.
Kardinál v liste informoval, že správu o aktuálnej situácii dostal od hlavy ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi Sviatoslava Ševčuka. „Prežili sme ďalšiu pekelnú noc. V Kyjeve je mínus desať. Najviac utrpel náš ľavý breh. Boj o život, teplo a svetlo trvá,“ píše sa v liste od Ševčuka. Podľa Ryša tieto slová sprevádzala aj grafika znázorňujúca stovky striel vystrelených v noci smerom na Kyjev.
Na otázku, ako môže krakovská cirkev pomôcť, odpovedal arcibiskup Ševčuk požiadavkou na konkrétnu materiálnu pomoc. „Hľadáme vysokovýkonné generátory a mobilné tepelné stanice na autonómne osvetlenie a vykurovanie tých oblastí Kyjeva, kde ľudia mrznú pre nízke teploty,“ uviedol. Krakovský metropolita zdôraznil, že veriacich žiada o štedrosť, keďže potrebné zariadenia sú finančne nákladné.
Príspevky bude možné posielať aj priamo na účet organizácie Caritas. Kardinál Ryš jeden generátor uhradí z vlastných prostriedkov a veriacich vyzval na rýchlu reakciu. V nedeľu 8. februára bude arcidiecéza veriacich informovať, koľko peňazí sa vyzbieralo a aká pomoc sa za ne kúpila.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Kardinál v liste informoval, že správu o aktuálnej situácii dostal od hlavy ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi Sviatoslava Ševčuka. „Prežili sme ďalšiu pekelnú noc. V Kyjeve je mínus desať. Najviac utrpel náš ľavý breh. Boj o život, teplo a svetlo trvá,“ píše sa v liste od Ševčuka. Podľa Ryša tieto slová sprevádzala aj grafika znázorňujúca stovky striel vystrelených v noci smerom na Kyjev.
Na otázku, ako môže krakovská cirkev pomôcť, odpovedal arcibiskup Ševčuk požiadavkou na konkrétnu materiálnu pomoc. „Hľadáme vysokovýkonné generátory a mobilné tepelné stanice na autonómne osvetlenie a vykurovanie tých oblastí Kyjeva, kde ľudia mrznú pre nízke teploty,“ uviedol. Krakovský metropolita zdôraznil, že veriacich žiada o štedrosť, keďže potrebné zariadenia sú finančne nákladné.
Príspevky bude možné posielať aj priamo na účet organizácie Caritas. Kardinál Ryš jeden generátor uhradí z vlastných prostriedkov a veriacich vyzval na rýchlu reakciu. V nedeľu 8. februára bude arcidiecéza veriacich informovať, koľko peňazí sa vyzbieralo a aká pomoc sa za ne kúpila.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)