Zbili prasynovca Macronovej, ktorý vedie rodinnú čokoládovňu

Lille 16. mája (TASR) - Francúzska polícia vyšetruje fyzický útok na prasynovca manželky francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Jean-Baptiste Trogneux, ktorý v meste Amiens na severe Francúzska vedie rodinnú čokoládovňu, sa stal terčom útoku v pondelok večer. S odvolaním sa na vyjadrenie jeho otca o tom v utorok informovala agentúra AFP.



Páchateľmi útoku boli protivládni demonštranti, ktorí Trogneuxa udierali do hlavy a bili po rukách i nohách, pričom urážali "prezidenta, jeho manželku i našu rodinu," uviedol Jean-Alexandre Trogneux.



Útok sa odohral v rámci protestov proti dôchodkovej reforme spojených s búchaním do hrncov a panvíc, ktoré sa konali v čase, keď sa v hlavnom spravodajskom programe televízie TF1 vysielal rozhovor s prezidentom Macronom.



Páchatelia síce z miesta činu ušli, ale polícia ich neskôr zadržala. Vo vyšetrovacej väzbe je momentálne osem ľudí.



Rodina Brigitte Macronovej prevádzkuje už šesť generácií v centre jej rodného mesta Amiens obchod s čokoládou a cukrovinkami, ktorý sa špecializuje na miestnu špecialitu na báze mandlí.



Rodinný podnik Trogneuxovcov sa počas šiestich rokov Macronovej vlády stal terčom útokov už viackrát - najmä v súvislosti s fámami - ktoré boli opakovane popreté -, že prezident s manželkou majú v podniku finančný podiel.



Prezident Macron vyvolal vo Francúzsku najväčšie demonštrácie za poslednú generáciu svojimi reformami dôchodkového systému, ktoré zahŕňajú zvýšenie veku odchodu do dôchodku zo 62 rokov na 64 rokov.



Násilnosti a rabovanie, ktoré tieto protesty často sprevádza, ako aj útoky na kancelárie komunálnych poslancov či poslancov celoštátneho parlamentu podnietili vo Francúzsku diskusiu o tom, či sa zvyšuje miera netolerancie a náchylnosť k násiliu.



Zo štatistiky ministerstva vnútra vyplýva, že v roku 2022, keď sa v krajine konali parlamentné a prezidentské voľby, sa počet nahlásených prípadov fyzického alebo verbálneho násilia voči zákonodarcom medziročne zvýšil o 32 percent.



Jednou z posledných obetí politicky motivovaného násilia sa stal primátor mesta Saint-Brevin-les-Pins v západnom Francúzsku, ktorý minulý týždeň oznámil svoju demisiu.



Primátor Yannick Morez sa predtým viackrát stal terčom útokov krajne pravicových aktivistov pre svoju podporu miestneho centra pre utečencov. Pre demisiu sa rozhodol po tom, ako mu neznámi páchatelia podpálili rodinný dom.