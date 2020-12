Zbor voliteľov dohlasoval, Biden vyhral v pomere 306 ku 232 hlasov

Washington 15. decembra (TASR) – Zbor voliteľov v Spojených štátoch v pondelok večer miestneho času ukončil hlasovanie po tom, čo výsledky ako posledný štát nahlásil aj Havaj, a za víťaza amerických prezidentských volieb tak v pomere 306 ku 232 hlasov potvrdil Joea Bidena. Ten potreboval na víťazstvo najmenej 270 hlasov voliteľov. Informovala o tom v noci na utorok agentúra AP.



Hlasovanie Zboru voliteľov predstavuje väčšinou procesný krok, avšak tento rok sa mu väčšia dôležitosť prikladá aj preto, že dosluhujúci prezident Donald Trump odmieta uznať prehru a on a jeho spojenci podali v súvislosti s voľbami zhruba 50 žalôb, približuje AP. Väčšina z nich však bola stiahnutá alebo ich zamietli sudcovia, pričom dva razy tak spravil aj Najvyšší súd USA.



Jeden z Trumpových najbližších spojencov v Kongrese, predseda justičného výboru Senátu Lindsey Graham, v pondelok uviedol, že mal príjemný desaťminútový rozhovor s Joeom Bidenom a rozprával sa aj s niektorými vybranými členmi jeho budúcej administratívy. Trumpove šance na zvolenie do druhého funkčného obdobia videl podľa vlastných slov ako "veľmi, veľmi úzku cestu". Okrem Grahama uznal Bidenovo víťazstvo aj ďalší republikán - senátor v štáte Missouri Roy Blunt.



Zbor voliteľov, ktorý formálne volí prezidenta USA na základe výsledkov novembrových volieb, sa zišiel v jednotlivých štátoch 14. decembra. Na zvolenie prezidenta bolo potrebných 270 hlasov Zboru voliteľov, ktorý má 538 členov zastupujúcich jednotlivé štáty Únie.



Výsledky hlasovania Zboru voliteľov v jednotlivých štátoch americkej Únie budú odoslané do Washingtonu a 6. januára ich na spoločnom zasadaní potvrdia členovia oboch komôr amerického Kongresu.



Bývalý viceprezident USA Biden (2009-17), ktorý kandidoval v tandeme s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou, sa stane v poradím 46. americkým prezidentom. Jeho slávnostná inaugurácia sa uskutoční 20. januára 2021.