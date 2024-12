Zbor voliteľov v Gruzínsku vyberie prezidenta, opozícia to odmieta

Tbilisi 14. decembra (TASR) - Nového prezidenta si v sobotu vyberajú v Gruzínsku v čase politického chaosu, ktorý zachvátil krajinu. Pred budovou parlamentu v hlavnom meste Tbilisi, kde voľba prebieha, sa už zhromaždilo množstvo demonštrantov, informuje TASR podľa agentúry DPA.



V sobotňajších voľbách nevolia prezidenta voliči, ale vôbec prvýkrát zbor voliteľov, ktorý má 300 členov vrátane 150 poslancov gruzínskeho parlamentu, členov najvyšších rád Adžarska a Abcházskej autonómnej republiky v exile.



Okrem nich sú v zbore voliteľov aj zástupcovia regionálnych samospráv, čo podľa analytikov bude mať za následok upevnenie moci vládnej strany Gruzínsky sen. Účasť voliteľov zastupujúcich opozíciu je otázna, keďže jej poslanci prácu parlamentu bojkotujú. Ak bude potrebné druhé kolo voľby prezidenta, uskutoční sa ešte v sobotu.



Gruzínsky sen ako svojho prezidentského kandidáta nominoval bývalého futbalového reprezentanta a poslanca parlamentu za provládnu stranu Sila ľudu Micheila Kavelašviliho (53), ktorý bol jedným z autorov zákona o zahraničnom vplyve. Prijímanie tohto zákona spôsobilo v krajine násilné protesty a zhoršenie vzťahov Gruzínska so Západom.



Bývalý futbalista Kavelašvili je členom gruzínskeho parlamentu od roku 2016 a na post prezidenta je jediným kandidátom.



Prozápadná gruzínska opozícia už avizovala, že hlasovanie neuzná a uviedla, že legitímnou hlavou štátu zostane úradujúca prezidenta Salome Zurabišviliová, pripomína DPA.



Opozícia ani prezidenta neuznávajú ani výsledky parlamentných volieb, ktoré sa v krajine konali koncom októbra tohto roka, zatienili ich však obvinenia z podvodu.



Od konca októbra sú okrem toho v Gruzínsku pouličné protesty proti vládnucej strane Gruzínsky sen, ktoré sa zintenzívnili po tom, čo premiér Irakli Kobachidze odložil vyjednávanie o vstupe krajiny do EÚ do roku 2028.



Došlo i násilným potýčkam, pri ktorých utrpelo zranenia viacero osôb, ako aj k stovkám zadržaní. Polícia čelí obvineniam z násilností a mučenia.



Strana Gruzínsky sen plánuje inauguráciu nového prezidenta zorganizovať ešte 29. decembra. Zurabišviliová označila sobotňajšiu voľbu novej hlavy štátu za "výsmech".