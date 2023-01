Americké zbrane nechané v Afganistane sa začali objavovať v Kašmíre

Šrínagar 30. januára (TASR) - Zbrane, ktoré po sebe zanechala americká armáda, keď sa v lete 2021 stiahla z Afganistanu, sa začínajú objavovať v inom regionálnom konflikte v južnej Ázii, konkrétne v Kašmíre. Podľa odborníkov by to mohol byť iba začiatok putovania týchto zbraní po svete, informuje TASR podľa správy americkej televízie NBC News.



V kašmírskom konflikte stoja proti sebe India a Pakistan. Obe spravujú len časť Kašmíru, no nárokujú si na tento región ako celok. V minulosti viedli už tri vojny, z toho dve o Kašmír.



Americké zbrane používajú v spornom regióne Kašmír militanti, ktorí bojujú na strane Pakistanu, uviedli pre NBC News predstavitelia časti Kašmíru kontrolovanej Indiou. Títo militanti sú podľa indických úradov vyzbrojení napríklad americkými puškami M4s a M16s a inými americkými zbraňami a muníciou.



Indickí predstavitelia tvrdia, že americké zbrane našli aj u príslušníkov militantných skupín, ktoré samotné Spojené štáty radia medzi teroristické organizácie a ktorých členovia v minulosti bojovali alebo prešli výcvikom práve v Afganistane.



Podľa indických úradov sa zbrane z USA začali v Kašmíre objavovať v dôsledku "regionálnej záplavy" americkej výzbroje, ktorá padla do rúk afganského vládnuceho hnutia Taliban po odchode americkej armády z Afganistanu.



Je nepravdepodobné, že by americké zbrane dokázali zmeniť smerovanie konfliktu v Kašmíre, no Taliban vďaka nim získal arzenál bojovej sily, ktorý sa môže stať dostupný pre tých, čo si ho môžu dovoliť kúpiť, uviedol Jonathan Schroden z neziskovej organizácie Centrum pre námorné analýzy (CNA).



"V spojení s tým, že Taliban potrebuje peniaze, a rozsiahlymi pašeráckymi sieťami predstavuje tento arzenál pre regionálnych aktérov v nadchádzajúcich rokoch značnú hrozbu," domnieva sa Schroden.



Afganská vláda vlastnila v čase, keď moc v krajine prevzal po odchode amerických vojsk Taliban, vojenské vybavenie financované Spojenými štátmi vo výške 7,1 miliardy dolárov, uviedlo vlani v auguste americké ministerstvo obrany. Viac než polovicu tvorili pozemné vozidlá, no tento arzenál obsahoval aj vyše 316.000 zbraní v hodnote takmer 512 miliónov dolárov.



"Je dôležité si pamätať, že takmer všetky zbrane a vybavenie, ktoré americká armáda používala v Afganistane, boli pred stiahnutím sa znehodnotené alebo zničené," uviedol hovorca amerického Pentagónu.