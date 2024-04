Zbrojárku filmu Rust odsúdili na 18 mesiacov vo väzení

Washington 15. apríla (TASR) - Zbrojárku filmu Rust Hannu Gutierrezovú-Reedovú v pondelok v americkom štáte Nové Mexiko odsúdili na 18 mesiacov vo väzení v prípade smrti kameramanky Halyny Hutchinsovej. Tá zomrela, keď na ňu počas skúšky pri natáčaní vystrelil zo zbrane herec Alec Baldwin. TASR sa odvoláva na agentúru AFP.



Rozsudok vyniesla sudkyňa Mary Marlowe Sommerová, ktorá dohliada na konanie proti Baldwinovi. Porota Gutierrezovú-Reedovú ešte v marci uznala za vinnú z neúmyselného zabitia. Podľa agentúry AP si už mesiac trestu odpykala.



Prokurátori obvinili zbrojárku z toho, že nevedome priniesla ostrú muníciu na natáčanie filmu, kde to bolo vyslovene zakázané, a že nedodržala základné bezpečnostné protokoly týkajúce sa zbraní. Po dvojtýždňovom súdnom procese sa porota radila približne tri hodiny, kým dospela k verdiktu.



Obhajcovia Gutierrezovej-Reedovej požiadali pri vynesení rozsudku o zhovievavosť vrátane možného podmienečného prepustenia, vďaka ktorému by sa vyhla ďalšiemu pobytu vo väzení a v prípade splnenia určitých podmienok by sa rozsudok o jej vine vymazal z registra trestov. Obhajcovia zdôrazňovali relatívne nízky vek ženy a "ničivý vplyv, ktorý bude mať trestný čin na jej ďalší život".



Tragédia sa odohrala počas nakrúcania filmu Rust v Novom Mexiku na jeseň roku 2021. Pri streľbe zo zbrane, ktorú držal herec Alec Baldwin, prišla o život 42-ročná Hutchinsová a zranenia utrpel aj režisér filmu Joel Souza.



Baldwin zodpovednosť za incident opakovane odmietol, pričom tvrdil, že nestlačil spúšť. Balistickí experti však dospeli k záveru, že tak musel urobiť, inak by zbraň nevystrelila.



V januári Baldwina opäť obvinili z neúmyselného zabitia Hutchinsovej po tom, čo súd tieto obvinenia vlani zrušil. Právnici amerického herca minulý mesiac sudcu požiadali, aby herca zbavil obžaloby z neúmyselného zabitia.