Zbrojárku filmu Rust usvedčili z neúmyselného zabitia

Archívna letecká fotografia zobrazuje ranč Bonanza Creek v Santa Fe v Novom Mexiku použitý pre film Rust. Foto: TASR/AP

Washington 7. marca (TASR) - Porota v americkom štáte Nové Mexiko uznala v stredu zbrojárku filmu Rust Hannu Gutierrezovú-Reedovú za vinnú z neúmyselného zabitia v prípade smrti kameramanky Halyny Hutchinsovej. Tá zomrela po tom, čo na ňu počas skúšky v rámci natáčania zo zbrane vystrelil herec Alec Baldwin. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, AFP a Reuters.Sudkyňa nariadila ihneď po vynesení rozsudku vzatie Gutierrezovej-Reedovej do väzby. Zbrojárka sa proti rozhodnutiu poroty plánuje odvolať. Za vznesené obvinenia jej hrozí najviac rok a pol väzenia a pokuta vo výške 5000 dolárov.Desaťdňový súdny proces bol zameraný predovšetkým na to, či relatívne neskúsená 24-ročná zbrojárka neohrozila spôsobom, akým dozerala na zbrane počas nakrúcania nízkorozpočtového filmu, členov filmového štábu a hercov.Prokurátorka Kari Morrisseyová vo svojej záverečnej reči na súde opísala podľa nej "neustále a nikdy sa končiace zlyhania" pri zaisťovaní bezpečnosti pri nakrúcaní, pričom uviedla, že Gutierrezová-Reedová k svojej práci nepristupovala svedomito.uviedla Morrisseyová.Prokuratúra tiež poukázala na to, že zbrojárka opakovane ignorovala bezpečnostné protokoly, ktoré mohli odhaliť prítomnosť ostrých nábojov.uviedla Morrisseyová. Podľa prokuratúry pritom Gutierrezová-Reedová priniesla ostrú muníciu na natáčanie nevedomky, mala však dosť času na to, aby na jej prítomnosť prišla.Porota si okrem toho tiež mohla vypočuť výpovede o tom, ako obvinená nedodržiavala základné bezpečnostné pravidlá, nechávala zbrane bez dozoru a dovolila hercom vrátane Baldwina nimi mávať.Tragédia sa odohrala počas nakrúcania filmu Rust v Novom Mexiku na jeseň roku 2021. Pri streľbe zo zbrane, ktorú držal herec Alec Baldwin, prišla o život 42-ročná Hutchinsová a zranenia utrpel aj režisér filmu Joel Souza.Baldwin zodpovednosť za incident opakovane odmietol, pričom tvrdil, že nestlačil spúšť. Balistickí experti však dospeli k záveru, že tak musel urobiť, inak by zbraň nevystrelila.V januári Baldwina opäť obvinili z neúmyselného zabitia Hutchinsovej po tom, čo súd tieto obvinenia vlani zrušil. Súdny proces týkajúci sa týchto znovu vznesených obvinení by sa mal začať v júli.