Zbrojársky podnik Rheinmetall postaví v Litve továreň na strelivo

Vilnius 3. júna (TASR) - Nemecký zbrojársky koncern Rheinmetall podpísal v Litve zmluvu na vybudovanie továrne na výrobu munície. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Podľa litovskej ministerky hospodárstva Aušrin Armonait by mal Rheinmetall investovať do novej továrne na výrobu streliva viac ako 180 miliónov eur. Zároveň tak vznikne najmenej 150 pracovných miest.



Ministerka označila túto zmluvu za "významný krok na ceste k naplneniu obranných a bezpečnostných potrieb krajiny".



"Pomôže nám to zabezpečiť neprerušovaný prístup k základným zbraniam a strelivu," doplnila Armonait.



Miesto a čas začiatku výstavby továrne majú oznámiť v nadchádzajúcich týždňoch.



Rheinmetall potvrdil už v marci úmysel postaviť továreň v Litve. V polovici apríla podpísala nemecká firma s litovskou vládou predbežný zámer o výstavbe podniku. Následne litovský parlament schválil niekoľko zákonov na podporu tejto investície v oblasti obranného priemyslu.



Rheinmetall už pôsobí v Litve od roku 2022, v spolupráci s firmou Krauss-Maffei Wegmann tam prevádzkuje centrum údržby bojových vozidiel používaných jednotkami NATO a tiež tankov, ktoré darovalo Nemecko Ukrajine.



Nemecké ozbrojené sily majú v Litve trvalo umiestnenú aj brigádu so 44 bojovými vozidlami pechoty Puma a 44 tankmi typu Leopard 2A7.