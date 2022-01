V Pakistane ozbrojenci zastrelili policajta

Pešávar 25. januára (TASR) - Ozbrojení muži zastrelili v utorok policajta, ktorý zaisťoval bezpečnosť zdravotníkom očkujúcim deti proti obrne na severozápade Pakistanu. Informovala o tom tlačová agentúra AP s odvolaním sa na políciu.



Zločin sa stal v meste Kohat v provincii Chajbar Paštúnchvá.



Útočníci z miesta činu v ušli a k zodpovednosti za útok sa nikto neprihlásil, uviedla miestna polícia. Dodala, že telo zavraždeného policajta previezli do nemocnice.



Pri útoku nebol zranený ani jeden pracovník vykonávajúci očkovanie. Došlo k nemu deň po tom, čo Pakistan spustil celoštátnu kampaň očkovania proti detskej obrne.



Na tímy zdravotníkov očkujúcich proti detskej obrne a na policajtov, ktorých im pridelia na ochranu, často v Pakistane útočia islamskí militanti. Tí očkovanie odmietajú a mylne tvrdia, že je to sprisahanie Západu s cieľom sterilizovať moslimské deti. Militanti sa prihlásili k zodpovednosti aj za predchádzajúce takéto útoky po celom Pakistane.



Úrady v Pakistane chcú v rámci tejto kampane podať vakcínu 22,4 milióna deťom vo veku do piatich rokov. Dochádza k tomu v čase, keď v krajine rastie počet zaznamenaných prípadov nákazy koronavírusom.



Do týždeň trvajúcej akcie sa má zapojiť približne 150.000 zdravotníkov, spresnil koordinátor očkovacej kampane.



Úrady vyjadrili nádej, že pomocou najnovšej kampane odstránia v Pakistane detskú obrnu. Pravidelné očkovacie kampane prebiehajú v tejto krajine už 25 rokov.



Vlani hlásil Pakistan iba jeden nový prípad detskej obrny, a to z provincie Balúčistán na juhozápade krajiny. Okrem Pakistanu sa detská obrna vyskytuje už len v Afganistane.