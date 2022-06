Ždanov: Ukrajina a spojenci Navaľného majú „spoločného nepriateľa“

Kyjev 9. júna (TASR) - Popredný domáci kritik Kremľa Alexej Navaľnyj zostane vo väzení tak dlho, ako dlho bude Vladimir Putin pri moci, a opozícia v Rusku a Ukrajina majú v ruskom prezidentovi "spoločného nepriateľa", vyhlásil vo štvrtok jeden z najbližších Navaľného spolupracovníkov Ivan Ždanov. Informácie priniesla tlačová agentúra Reuters.



Ždanov to povedal v interview v ukrajinskej metropole Kyjev. Dodal, že na Ukrajinu prišiel, aby osobne videl následky invázie Moskvy a aby vedel poskytnúť Rusom doma pravdivý obraz o situácii.



"Putin je náš spoločný nepriateľ a bojujeme proti nemu už veľa rokov," povedal Ždanov, šéf Navaľného ťažko skúšanej protikorupčnej nadácie, agentúre Reuters na centrálnom námestí v Kyjeve.



Vyhlásil tiež, že Navaľného tím má záujem o začatie dialógu s ukrajinskou vládou.



Navaľnyj, ktorý si už v Rusku odpykáva dvaapolročný trest vo väzení, dostal v marci aj trest deväť rokov za mrežami za spreneveru a pohŕdanie súdom. Minulý týždeň povedal, že bol obvinený v novom trestnom prípade a hrozí mu až 15 rokov väzenia.



Ždanov hodnotí Navaľného šance na prepustenie pochmúrne a predlžovanie jeho pobytu vo väzení a nové obvinenie dal do súvislosti s inváziou Ruska na Ukrajine.



"Vo väzení zostane tak dlho, ako dlho bude Putin pri moci, ako dlho bude pri moci Putinov okruh ľudí," dodal.



"Keby bol Navaľnyj práve teraz na slobode... celý čas by hovoril, že túto vojnu treba okamžite zastaviť. Potrebuje Putin práve teraz takéhoto človeka?" položil otázku Ždanov.



Napriek obrovským stratám vo vojne na Ukrajine a prudko sa zhoršujúcej konfrontácie Kremľa so Západom je teraz zrejme Putin doma politicky nezdolateľný. Líder Kremľa, ktorý je pri moci od prelomu tisícročí, bude mať v októbri 70 rokov.



Ždanov (33) opustil Rusko vlani počas tvrdých zásahov Kremľa proti spolupracovníkom Navaľného, ktorého celoštátna politická sieť bola vyhlásená za extrémistickú a úrady ju zakázali.



Ždanov riadi Navaľného exilovú nadáciu Fond boja proti korupcii (FBK), ktorá ďalej robí investigatívnu prácu o údajnej korupcii v Rusku a výsledky zverejňuje na webe YouTube. Pomáha aj západným vládam zostavovať sankčné zoznamy jednotlivcov spájaných s Kremľom.



"Teraz ešte neexistuje žiaden súd, ale sankčný mechanizmus je mechanizmom zúčtovania," povedal Ždanov, ktorý teraz žije v litovskom hlavnom meste Vilnius, pripomenul Reuters.