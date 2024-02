Ždanov: Úrady chcú, aby sa Navaľného pohreb konal len v kruhu rodiny

Moskva/Londýn 22. februára (TASR) - Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) trvá na tom, aby sa pohreb opozičného politika Alexeja Navaľného konal "výhradne v kruhu rodiny". Podľa britskej stanice BBC o tom vo štvrtok informoval riaditeľ Navaľným založenej nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) Ivan Ždanov.



Ždanov spresnil, že úrady Navaľného matke Ľudmile ponúkli, že "ak splní určité podmienky vyšetrovateľov", dajú Navaľného telo odviezť leteckým špeciálom do Moskvy.



Podľa Ždanova všetky podmienky vyšetrovateľov sú zamerané na to, aby sa zabránilo masovej účasti ľudí na Navaľného pohrebe.



Výsledkom rokovaní úradov s Navaľného matkou bola najprv dohoda o pochovaní politika na Chovanskom cintoríne v metropolitnej oblasti Moskvy.



Vyšetrovatelia však následne - podľa Ždanova po konzultáciách s Moskvou - odmietli odobriť obradné siene, kde sa mohli konať rozlúčky, i chrám ako miesto pohrebnej omše a navrhli Navaľného matke, aby "usporiadala pohreb vo výlučne rodinnom kruhu".



Ľudmila Navaľná s týmto návrhom nesúhlasila. V reakcii na to jej vyšetrovateľ menom Voropajev pripomenul, že čas hrá proti nej, keďže "mŕtvoly na rozkladajú," doplnil Ždanov v rozhovore s exilovým ruským novinárom Alexandrom Pľuščevom.



Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová vo štvrtok informovala, že v lekárskej správe napísanej po pitve sa uvádza, že Alexej Navaľnyj zomrel prirodzenou smrťou. Dodala tiež, že Ľudmile Navaľnej v stredu večer v márnici v meste Salechard umožili vidieť telo svojho syna.



O najnovšom vývoji vo svojich snahách o vydanie synovho tela informovala Ľudmila Navaľná vo štvrtok prostredníctvom videopríhovoru zverejneného na platforme YouTube.



Pripomenula v ňom, že podľa zákona jej mali telo syna "vydať hneď, ale zatiaľ to neurobili".



Dodala súčasne, že vyšetrovatelia ju vydierajú a začali jej klásť podmienky, "kde, ako a kedy má byť Alexej pochovaný". Tvrdí, že úrady chcú, aby sa všetko dialo "tajne, bez rozlúčky". "Chcú ma vziať na kraj cintorína, k čerstvo vykopanému hrobu a povedať: Tu leží tvoj syn".



Ľudmila Navaľná však vo videu zdôraznila, že s takýmto postupom rozhodne nesúhlasí.



"Chcem, aby ste vy, ktorým je Alexej drahý, pre ktorých bola jeho smrť osobnou tragédiou, mali možnosť sa s ním rozlúčiť," objasnila.



Navaľného kolegovia Leonid Volkov a Marija Pevčich, ktorí momentálne žijú v exile, na sociálnych sieťach upozornili na znenie zákona, podľa ktorého po stanovení príčin smrti musí byť telo zosnulého príbuzným vydané do dvoch dní.