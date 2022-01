Nemecká televízia opäť informuje o súkromných letoch šéfky eurokomisie

Brusel/Berlín 19. januára (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, ktorá urobila z boja proti klimatickým zmenám jednu zo svojich kľúčových priorít, letela v roku 2021 dvanásťkrát súkromným strojom. V exkluzívnej reportáži o tom v stredu informovala nemecká verejnoprávna televízia ZDF, ktorá v tejto súvislosti pripomenula aj von der Leyenovej let z Viedne do Bratislavy, ktorý trval len 19 minút.



"Odohrávajú sa takéto lety na dennej báze? To chcel od EK vedieť europoslanec nemeckej FDP Moritz Körner. Odpoveď na jeho otázku, ktorú má ZDF exkluzívne k dispozícii, jasne ukazuje: V porovnaní s predchádzajúcou komisiou pod vedením Jeana-Clauda Junckera súčasná EK výrazne obmedzila používanie súkromných lietadiel," uviedla nemecká televízia, ktorá však pripomenula, že funkčné obdobie von der Leyenovej je ovplyvnené pandémiou koronavírusu, a preto bolo mnoho jej ciest zrušených.



"Kým Juncker využíval súkromné lietadlá až 25-krát ročne, po nástupe Ursuly von der Leyenovej do funkcie počet takýchto letov výrazne klesol. V roku 2020 použila súkromné lietadlo iba štyrikrát. V roku 2021 však štatistiky uvádzajú dvanásť letov. Ďalších päť letov súkromným lietadlom absolvoval vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell," spresnila v reportáži televízia.



Europoslanec Körner žiada od EK v otázke využívania súkromných strojov viac transparentnosti.



"Ak sa chce Európska komisia vyhnúť tomu, aby sa jej lety súkromnými prúdovými lietadlami označovali v tlači ako škandalózne, musí konať transparentnejšie," povedal člen FDP.



Eurokomisár Johannes Hahn, ktorý je zodpovedný za rozpočet a administratívu, vo svojej reakcii zdôraznil, že podľa platných pravidiel je používanie súkromných lietadiel povolené len vo výnimočných prípadoch, napríklad z bezpečnostných dôvodov alebo preto, že neexistuje pravidelný let do cieľovej destinácie.



"Všetky možnosti vrátane alternatívneho plánovania by sa mali dôkladne zvážiť, aby sa súkromné lietadlo považovalo len za poslednú možnosť," uviedol Hahn.



Kritizovaný let z Viedne do Bratislavy bol súčasťou pracovnej návštevy von der Leyenovej po členských krajinách EÚ. V pondelok 21. júna priletela do hlavného mesta Rakúska, kde počas stretnutia s najvyššími predstaviteľmi oznámila schválenie tamojšieho národného plánu obnovy. O niekoľko hodín neskôr - taktiež s oznamom o schválení plánu obnovy - priletela do Bratislavy, kde absolvovala stretnutia s premiérom Eduardom Hegerom, prezidentkou Zuzanou Čaputovou a predsedom NR SR Borisom Kollárom. Z Bratislavy sa následne súkromným lietadlom premiestnila do Rigy, kde sa na druhý deň stretla s najvyššími predstaviteľmi Lotyšska.