Zdravotná sestra v Británii dostala za vraždu bábätiek doživotný trest

Londýn 21. augusta (TASR) - Súd v Británii odsúdil v pondelok na doživotie zdravotnú sestru Lucy Letbyovú za vraždy siedmich novorodencov a z pokusu o vraždu šiestich ďalších. Sestra pracovala s chorými a predčasne narodenými deťmi na novorodeneckom oddelení nemocnice na severozápade Anglicka. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



Sudca James Goss uložil Letbyovej najprísnejší možný trest, aký britské zákony umožňujú. Samotná obžalovaná na pojednávaní v Manchestri nebola prítomná, čo rozhnevalo rodiny obetí.



Súd s Letbyovou (33) sa začal vlani v októbri. Podľa obžaloby obetiam injekčne zavádzala vzduch do ciev, prekrmovala ich mliekom a podávala nadmerné množstvo inzulínu.



Letbyovú zatkli po sérii podozrivých úmrtí na novorodeneckom oddelení nemocnice Grófky z Chesteru na severozápade Anglicka od júna 2015 do júna 2016. Opakovane poprela, že by ubližovala deťom.