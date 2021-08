Zdravotní pracovníci v Aténach protestovali proti povinnému očkovaniu

Atény 26. augusta (TASR) - Zamestnanci štátnych nemocníc organizovali vo štvrtok v gréckej metropole Atény päťhodinový štrajk na protest proti plánom vlády zaviesť povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 pre všetkých zdravotníckych pracovníkov. Informovala o tom agentúra AP.



Proti opatreniu, ktoré nadobudne účinnosť 1. septembra, protestovalo pred budovou ministerstva zdravotníctva v Aténach približne 300 pracovníkov nemocníc.



Grécky parlament schválil v priebehu leta zákon o povinnom očkovaní všetkých pracovníkov v zdravotníctve, a to ako v štátnom, tak i súkromnom sektore, vrátane zamestnancov pracujúcich v domovoch dôchodcov.



Tie osoby, ktoré do zmieneného dátumu nebudú zaočkované aspoň jednou dávkou očkovacej látky alebo sa nepreukážu dokladom potvrdzujúcim prekonanie covidu, budú prehlásené za dočasne práceneschopné.



Zväz zamestnancov štátnych nemocníc uviedol, že hoci vakcíny podporuje, s povinným očkovaním nesúhlasí.



Grécke úrady v posledných týždňoch zaznamenali v krajine nárast počtu prípadov nákazy koronavírusom a súvisiacich úmrtí, ako aj počtu hospitalizácií. Úplne zaočkovaných je v takmer 11-miliónovom Grécku už približne 5,6 milióna ľudí, píše AP.



Grécka vláda schválila v utorok sériu nových opatrení proti šíreniu koronavírusu vrátane spoplatnenia testov pre nezaočkovaných. Po novom budú môcť reštaurácie, bary, zábavné podniky či športové podujatia navštevovať iba zaočkované osoby či ľudia s potvrdením o imunizácii. Opatrenia vstúpia do platnosti 13. septembra a budú platiť do 31. marca budúceho roka.