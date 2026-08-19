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Zdravotníci: Ebola v KDR nakazila vyše 5000 ľudí, opatrenia zlyhávajú
Počas súčasnej epidémie eboly v KDR už zomrelo 2378 ľudí, čím prekonala počet obetí epidémie z rokov 2018 až 2020 a stala sa najsmrteľnejšou v histórii krajiny.
Autor TASR
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Kinshasa 19. augusta (TASR) - Počet potvrdených prípadov eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR) prekročil 5000, vyplýva z údajov zverejnených v utorok večer tamojšími úradmi. Zdravotníci varujú, že opatrenia na zastavenie šírenia smrteľného ochorenia zlyhávajú, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
Počas súčasnej epidémie eboly v KDR už zomrelo 2378 ľudí, čím prekonala počet obetí epidémie z rokov 2018 až 2020 a stala sa najsmrteľnejšou v histórii krajiny.
Podľa najnovšej správy Národného inštitútu verejného zdravia doteraz zaznamenali 5021 nakazených. Ide tak o druhú najväčšiu epidémiu eboly na svete podľa počtu nakazených aj obetí, hneď po epidémii v západnej Afrike z rokov 2014 až 2016. V Guinei, Libérii a Sierre Leone vtedy zaznamenali vyše 28.000 prípadov ochorenia.
Súčasnú, už 17. epidémiu eboly v KDR spôsobuje kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani liek.
Epidémia bola vyhlásená 15. mája a odvtedy naberá na intenzite. Úsilie o jej zvládnutie komplikujú slabá zdravotnícka infraštruktúra, odpor miestnych komunít, politická a bezpečnostná nestabilita a protesty pracovníkov zapojených do boja proti šíreniu nákazy.
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v utorok varoval, že ochorenie sa môže rozšíriť aj do ďalších krajín. „Musíme byť úprimní. Táto epidémia ani zďaleka nie je pod kontrolou. Riziko ďalšieho šírenia na národnej aj medzinárodnej úrovni zostáva vysoké... Postupuje rýchlejšie ako ktorákoľvek predošlá epidémia eboly,“ uviedol na mimoriadnom zasadnutí WHO.
Počas súčasnej epidémie eboly v KDR už zomrelo 2378 ľudí, čím prekonala počet obetí epidémie z rokov 2018 až 2020 a stala sa najsmrteľnejšou v histórii krajiny.
Podľa najnovšej správy Národného inštitútu verejného zdravia doteraz zaznamenali 5021 nakazených. Ide tak o druhú najväčšiu epidémiu eboly na svete podľa počtu nakazených aj obetí, hneď po epidémii v západnej Afrike z rokov 2014 až 2016. V Guinei, Libérii a Sierre Leone vtedy zaznamenali vyše 28.000 prípadov ochorenia.
Súčasnú, už 17. epidémiu eboly v KDR spôsobuje kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani liek.
Epidémia bola vyhlásená 15. mája a odvtedy naberá na intenzite. Úsilie o jej zvládnutie komplikujú slabá zdravotnícka infraštruktúra, odpor miestnych komunít, politická a bezpečnostná nestabilita a protesty pracovníkov zapojených do boja proti šíreniu nákazy.
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v utorok varoval, že ochorenie sa môže rozšíriť aj do ďalších krajín. „Musíme byť úprimní. Táto epidémia ani zďaleka nie je pod kontrolou. Riziko ďalšieho šírenia na národnej aj medzinárodnej úrovni zostáva vysoké... Postupuje rýchlejšie ako ktorákoľvek predošlá epidémia eboly,“ uviedol na mimoriadnom zasadnutí WHO.