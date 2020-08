Zdravotníci v Česku za boj proti pandémii získajú odmeny

Praha 6. augusta (TASR) – Zamestnanci nemocníc a pracovníci zariadení sociálnych služieb, ktorí pracovali v rizikovom prostredí v dôsledku pandémie nového koronavírusu, budú mať nárok na mimoriadne finančné odmeny. České ministerstvo zdravotníctva spustilo dotačný program, v rámci ktorého rozdelí medzi poskytovateľov lôžkovej starostlivosti približne 11 miliárd korún. Informovala o tom vo štvrtok televízia ČT24.



O dotácie na mimoriadne odmeny môžu zariadenia žiadať do 5. septembra. Každý zdravotník tak dostane zhruba 25 tisíc korún. Pracovníci v administratíve, údržbári alebo upratovačky by mali získať za obdobie od marca do konca mája odmenu vo výške do 10 tisíc korún.



Odmena bude vypočítaná na základe počtu odpracovaných hodín v danom období, a to nielen v prípade zamestnancov pracujúcich na hlavný pracovný pomer, ale aj v prípade osôb pracujúcich na dohodu s čiastočným úväzkom. Na mimoriadnu odmenu majú nárok aj zamestnanci, ktorí v danom období pracovali u poskytovateľa lôžkovej starostlivosti, ale pracovný pomer alebo prácu dohodou už ukončili.