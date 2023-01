Zdravotníci v Anglicku obnovili svoje štrajky za vyššie mzdy

Londýn 18. januára (TASR) - Zdravotníci v Anglicku začali v stredu dvojdňový štrajk za zvýšenie svojich platov, informovala agentúra AFP.



Tento ich najnovší protest - prvý sa konal v decembri - zvyšuje tlak na štátom financovanú Národnú zdravotnú službu (NHS) v čase najväčšieho dopytu a dlhých čakacích lehôt na vyšetrenie či operácie.



"Protestné akcie budú mať vplyv na pacientov," povedal v utorok minister zdravotníctva Steve Barclay.



Barclay poukázal na to, že dva decembrové dni štrajkov stredného zdravotného personálu v Anglicku a Walese viedli k zrušeniu "približne 30.000 plánovaných zákrokov a ambulantných návštev".



"Pacienti budú, pochopiteľne, znepokojení vyhliadkou na ďalšie štrajky zdravotníkov," dodal.



Ťaživá situácia, v ktorej sa ocitol zdravotnícky personál, však vyvolala sympatie verejnosti, aj keď rastúce ceny potravín a účty za energie zasiahli ľudí s nižšími platmi vo všetkých oblastiach.



Podľa utorňajšieho prieskumu verejnej mienky agentúry YouGov podporilo štrajk zdravotníkov 63 percent opýtaných.



Britský premiér Rishi Sunak však v utorok povedal, že zdravotníci nezvolili správny postup.



"Naďalej vyzývame odbory, aby ustúpili od protestov a pokračovali vo vyjednávaní," vyhlásil.



Matthew Taylor, šéf Konfederácie NHS, ktorá zastupuje štátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v Anglicku a Walese, v stredu vyzval ministrov, aby s odbormi obnovili rokovania o platoch.



Konfederácia NHS odhaduje, že štrajky zdravotníkov tento týždeň môžu viesť k zrušeniu 4500 operácií a 25.000 návštev v ambulancii.



Ďalšie štrajky plánuje na 6. a 7. februára odborová organizácia Royal College of Nursing (RCN), ktorá uviedla, že budú mať "najvyššiu intenzitu v našej histórii".



Generálna tajomníčka RCN Pat Cullenová potvrdila ochotu rokovať s vládami a dodala, že tejto ponuky a šance by sa mali chopiť.



Očakáva sa, že obnovenie štrajkov v stredu oznámi aj odborová organizácia GMB zastupujúca pracovníkov záchrannej služby.



NHS tvrdí, že zamestnancom poskytla "spravodlivú dohodu o mzdách".



Poslanci britského parlamentu v pondelok predbežne podporili kontroverzný zákon, ktorý by od niektorých pracovníkov prvého kontaktu vyžadovala zachovanie minimálnej úrovne služieb počas štrajkov.