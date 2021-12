Zdravotníci v Belgicku protestovali proti povinnému očkovaniu

Brusel 7. decembra (TASR) - Tisíce belgických zdravotníkov sa v utorok zhromaždili v Bruseli, kde protestovali voči povinnému očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 a požadovali lepšie pracovné podmienky. Vlna nových prípadov nákazy totiž preťažuje nemocnice, uviedla tlačová agentúra AP.



Podľa polície belgickej metropoly Brusel sa na pochode zúčastnilo približne 4000 ľudí. Niektorí niesli pútače s heslami "Zachráňte svoju zdravotnú sestru, jedného dňa ona zachráni vás" alebo "Moje telo, moja voľba".



Hlučné zhromaždenie sa skončilo pred belgickým ministerstvom zdravotníctva, kde polícia v jednom momente použila slzotvorný sprej, aby zabránila niektorým demonštrantom viac sa priblížiť. Neboli hlásení žiadni zranení.



Pracovníci zdravotného systému v Belgicku budú mať od 1. januára trojmesačné časové okno, počas ktorého sa budú musieť dať zaočkovať proti koronavírusu.



Tí zdravotníci, ktorí zostanú nezaočkovaní, budú upozornení, že ich pracovné zmluvy sa pozastavia dovtedy, kým nepredložia potvrdenie dokazujúce ich vyliečenie z covidu alebo čerstvý negatívny výsledok testu.



Od apríla budú zdravotníci, ktorí nebudú mať riadne odôvodnenie odmietania tejto povinnosti, prepustení. Podľa niektorých odhadov nie je v krajine s 11,5 milióna obyvateľov zaočkovaných proti covidu približne 60.000 pracovníkov zdravotníctva.



"Myslím si, že každý by mal mať možnosť rozhodnúť sa," povedala pre agentúru AP Virginie, asistentka lekára z juhobelgickej provincie Namur. "Ak sa zbavíme nezaočkovaného personálu, nikdy to nedokážeme zvládnuť. Už teraz je to dosť ťažké," dodala.



Belgicko hlásilo posledný týždeň priemerne 17.000 nových denných prípadov nákazy a okolo 300 ľudí denne prijímaných do nemocníc. K pondelku sa na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) nachádzalo 816 ľudí, čo je nárast o sedem percent oproti predchádzajúcemu sedemdňovému obdobiu.



"Situácia je vypätá a zložitá," povedal Benjamin D'Heur, ošetrovateľ z mesta Liege. "Na jednej strane je tu covid, keď sa ľudia doslova pohybujú medzi životom a smrťou. JIS-ky sú plné," vysvetľoval. "A je tu profesionálna vyčerpanosť, o ktorej počúvame a vidíme ju čoraz častejšie. Ľudia sú vyhorení alebo práceneschopní a kto ich môže za to obviňovať. Vláda s tým musí niečo urobiť," dodal.