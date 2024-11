Zdravotníci v Pásme Gazy ukončili ďalšie očkovanie proti detskej obrne

Tel Aviv 6. novembra (TASR) - Humanitárne organizácie v Pásme Gazy ukončili druhé kolo očkovania detí mladších ako desať rokov proti obrne, oznámila v stredu izraelská armáda. V rôznych oblastiach tejto enklávy celkovo zaočkovali 1,1 milióna osôb a dosiahli tak 90-percentné pokrytie, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Kampaň na severe Pásma Gazy sa sústredila najmä na oblasť okolo mesta Gaza, na ktorú sa vzťahovala humanitárna prestávka v bojoch, uviedla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



Očkovacia kampaň sa začala 1. septembra po tom, ako WHO v auguste potvrdila prípad čiastočnej paralýzy u dieťaťa v dôsledku vírusu detskej obrny typu 2, ktorú na území Pásma Gazy zaznamenali po prvý raz za uplynulých 25 rokov.



Izraelský úrad COGAT, ktorý má na starosti aj záležitosti v Pásme Gazy, spolupracuje s medzinárodnými agentúrami na koordinácii tejto očkovacej kampane. Vakcinácia jedného dieťaťa si vyžaduje dve dávky očkovacej látky.



Zástupca WHO na palestínskych územiach v utorok uviedol, že pre hromadné evakuácie z oblastí na severe Pásma Gazy je ťažké určiť počet ešte nezaočkovaných detí.