Zdravotníci vo Francúzsku zažívajú pre koronavírus ústrky od susedov

Paríž 26. marca (TASR) - Časť zdravotníkov vo Francúzsku je terčom šikanovania zo strany svojich susedov, ktorí sa obávajú, že sa od nich nakazia novým druhom koronavírusu SARS-CoV-2.



Informovala o tom televízia BFM. Podľa nej si napríklad jedna zdravotná sestra z juhofrancúzskeho mesta Montpellier našla za stieračom auta výzvu, aby parkovala ďalej od áut susedov, pretože pracuje vo vysoko infekčnom prostredí a oni sa obávajú kontaminácie.



Iná zdravotná sestra zasa uviedla, že mnohí z jej kolegov si na dverách do svojich bytov našli oznam, aby sa v spoločných priestoroch správali ohľaduplne, alebo sa, kým epidémia choroby COVID-19 nepominie, radšej presťahovali inam.



Koncom minulého týždňa sa na sociálnych sieťach objavila výzva k spoluobčanom, aby prestali vykrádať autá označené ako zdravotnícke, keď v nich vidia rúška alebo iný zdravotnícky materiál. Pre rúška bolo vykradnutých aj viacero ambulancií.



Prakticky vo všetkých krajinách, ktoré sú postihnuté novým typom koronavírusu, je v čase epidémie veľký nedostatok základných prostriedkov na ochranu pred ním. Ide o problém, s ktorým od začiatku epidémie zápasia v prvom rade lekári a zdravotnícky personál v prvej línii kontaktu s nakazenými.



Veľký problém s nedostatkom masiek majú najmä zdravotníčky na "voľnej nohe", ktoré prichádzajú ku klientom domov, či ošetrovateľky v domovoch seniorov.



Mnohé nemocnice vo Francúzsku sa preto obrátili so žiadosťou o pomoc na miestne textilné závody, ktoré upravili svoj výrobný program a textilné rúška šijú teraz vo veľkom.



Medzi nimi je aj továreň na džínsy značky 1083 v provensálskom meste Romans, ktorá šije rúška z bavlny využívanej ako podšívka vo vreckách nohavíc. Doma šité rúška do nemocníc prinášajú aj dobrovoľníci.