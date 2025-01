Zdravotnícka organizácia požiadala o poskytnutie 1,5 miliardy dolárov

Ženeva 16. januára (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok vyzvala medzinárodné spoločenstvo na poskytnutie 1,5 miliardy dolárov na financovanie núdzových operácii v tomto roku. WHO varovala, že konflikty, zmena klímy, epidémie a vysídľovanie sa spojili a vytvorili "bezprecedentnú globálnu zdravotnú krízu." Informuje TASR podľa agentúry AFP a vyhlásenia WHO.



"Bez primeraného a udržateľného financovania stojíme pred nemožnou úlohou rozhodnúť, kto tento rok dostane pomoc a kto nie," vyhlásil šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Konflikty, epidémie, katastrofy súvisiace s klímou a iné mimoriadne situácie v oblasti zdravia už nie sú ojedinelé alebo príležitostné - sú nepretržité, prekrývajú sa a zintenzívňujú," uviedol generálny riaditeľ.



"Cieľom tejto výzvy je umožniť WHO zachraňovať životy, chrániť právo na zdravie a poskytovať nádej tam, kde žiadna nie je," dodal Tedros.



Vo vyhlásení ďalej WHO uviedla, že je odhodlaná poskytovať núdzovú zdravotnú pomoc, a to aj v konfliktných oblastiach, akými sú Konžská demokratická republika, Sudán alebo Palestína.