Zdravotnícki pracovníci v Paríži žiadali lepšie pracovné podmienky

Paríž 20. júna (TASR) - Demonštranti v sobotu v Paríži protestovali v súvislosti so slabými pracovnými podmienkami zdravotníckych pracovníkov a poliali budovu ministerstva zdravotníctva červenou farbou, informovala agentúra Reuters.



Červená farba má podľa Reuters symbolizovať krv ľudí, ktorí zomreli na následky ochorenia COVID-19.



"Zdravotnícki pracovníci nás už roky upozorňujú na skutočnosť, že nemajú dostatok zdrojov v oblasti personálu, lôžok a vybavenia," povedala hovorkyňa organizácie Attac, ktorá protesty organizovala. Tieto nedostatky podľa hovorkyne zdravotníkom neumožňujú poskytovať ľuďom primeranú starostlivosť.



Demonštranti takisto na schody pred vchodom do budovy umiestnili baner s nápisom. Ten mal poukázať na údajnú neschopnosť vlády načúvať záujmom zdravotníckych pracovníkov.



Vláda francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona sa rozhodla vyplatiť 1500 eur zdravotníckym pracovníkom vo verejnom sektore ako prejav uznania za plnenie ich úloh počas pandémie koronavírusu SARS-CoV-2.



Mnohí zdravotníci však podľa Reuters majú pocit, že vláda by pre nich mala urobiť viac.



Tisícky zdravotníckych pracovníkov sa v utorok 16. júna zapojili do protestov vo viacerých francúzskych mestách v súvislosti s platovými a pracovnými podmienkami počas pandémie nového koronavírusu. Polícia podľa svojich vyjadrení počas protestov zatkla viacero osôb.