Zdravotnícky systém v Severnom Írsku je pod nadmerným tlakom

Belfast 16. decembra (TASR) - Zdravotnícky systém Severného Írska je pod čoraz väčším tlakom a objavujú sa správy o nadmernom preťažení záchranných služieb, keďže počet ochorení COVID-19 stúpa. V stredu to uviedla tlačová agentúra DPA.



V utorok neskoro večer stálo pred oblastnou nemocnicou v meste Antrim 17 sanitiek s pacientmi, pričom vo vnútri zdravotníckeho zariadenia čakalo na núdzových lôžkach ďalších 43 pacientov. Napísal to denník Belfast Telegraph.



Čakajúce sanitky boli v noci na stredu vybavené, ale nemocnice po celom Severnom Írsku sú stále plné.



Výkonní riaditelia šiestich trustov, zodpovedných za poskytovanie starostlivosti v rôznych nemocniciach, vydali v pondelok 14. decembra varovanie o "neznesiteľnom tlaku" na celý systém v Severnom Írsku. Uviedli, že začiatkom januára nastane pravdepodobne ďalší vrchol v ochoreniach COVID-19.



Napriek dvojtýždňovému lockdownu (zatvoreniu krajiny), ktorý mal prerušiť prenos koronavírusu a trval do 10. decembra, miera infekcií v Severnom Írsku stále rastie.



Podľa ministerstva zdravotníctva zomrelo v utorok šesť ľudí a chorobu COVID-19 diagnostikovali ďalším 486 ľuďom.



Minister zdravotníctva Robin Swann podľa očakávania odporučí ďalšie obmedzenia, ktoré budú mať zrejme vplyv na oslavy Vianoc.