Zdravotnícky úrad v USA dostal príkaz zastaviť spoluprácu s WHO

New York 28. januára (TASR) — Americká vláda nariadila Centru pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), aby s okamžitou platnosťou ukončilo spoluprácu so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Zástupca CDC John Nkengasong poslal smernicu vedúcim pracovníkom tohto úradu patriaceho pod ministerstvo zdravotníctva, podľa ktorej zamestnanci, ktorí doteraz spolupracovali s WHO, majú počkať na ďalšie pokyny a majú tiež zakázané navštevovať kancelárie WHO. Informovala o tom agentúra AP, ktorá má smernicu k dispozícii.



Podľa odborníkov je náhle zastavenie spolupráce prekvapením a skomplikuje súčasný boj s ochorením spôsobeným smrtiacim vírusom Marburg a ochorením mpox v Afrike. Prichádza tiež v čase, keď zdravotnícke orgány na celom svete monitorujú prepuknutie vtáčej chrípky medzi hospodárskymi zvieratami v USA.



Americký prezident Donald Trump vydal minulý týždeň výkonné nariadenie, ktorým inicioval vystúpenie krajiny z WHO. Tento krok však nenadobudol účinnosť okamžite. Vystúpenie z WHO si vyžaduje schválenie v Kongrese USA a splnenie finančných záväzkov Spojených štátov v aktuálnom fiškálnom roku. Okrem toho platí jednoročná výpovedná lehota.



WHO reagovala na vystúpenie USA s poľutovaním a vyjadrila nádej, že tento krok prehodnotia.



Spojené štáty sú jednoznačne najväčším prispievateľom do WHO. V roku 2023 sa na rozpočte tejto špecializovanej agentúry Organizácie Spojených národov podieľali 18 percentami.



Trump už počas svojho prvého funkčného obdobia v roku 2020 oznámil odchod USA z WHO. Jeho nástupca v prezidentskom úrade, demokrat Joe Biden, však jeho rozhodnutie odvolal ešte pred nadobudnutím účinnosti.



Trump opakovane tvrdí, že WHO nezvládla pandémiu ochorenia COVID-19 a ďalšie krízové situácie v oblasti zdravia. Tiež obvinil WHO, že nie je nezávislá od "neprimeraného politického vplyvu členských štátov" a požadovala od USA "nespravodlivo vysoké platby", ktoré sú neúmerné sumám poskytovaným inými, väčšími krajinami, ako je Čína.