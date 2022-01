Zdravotníčky zarobili na falšovaných covid preukazoch 1,5 milióna USD

New York 29. januára (TASR) - Dve zdravotné sestry na ostrove Long Island v americkom štáte New York sú obvinené z falšovania covidových očkovacích preukazov, na ktorých zarobili vyše 1,5 milióna dolárov. V sobotu o obvineniach z podvodu informovala tlačová agentúra AP.



Julie DeVuonová, majiteľka zdravotného zariadenia pre deti Wild Child v meste Amityville na južnom pobreží Long Islandu, a jej zamestnankyňa Marissa Urrarová sú obvinené z trestného činu falšovania úradných dokumentov. Obe sa postavili pred súd v piatok.



Sudca okresu Suffolk v štáte New York Raymond Tierney uviedol, že DeVuonová a Urrarová poskytovali falšované očkovacie preukazy, pričom za jeden pre dospelú osobu si účtovali 220 dolárov a pre dieťa 85 dolárov. DeVuonová a Urrarová, profesiou zdravotné sestry, navyše odovzdávali nepravdivé informácie do štátnej databázy očkovania, dodal sudca.



Prokuratúra spresnila, že zdravotné sestry vyrobili falšovaný preukaz potvrdzujúci, že tajnému detektívovi bola podaná vakcína proti koronavírusu, ale tú detektív vôbec nedostal.



Policajti prehľadali dom DeVuonovej a oznámili, že zhabali približne 900.000 dolárov v hotovosti a "účtovnú" knihu, kde boli zaznamenané zisky z tohto podvodu vo výške vyše 1,5 milióna dolárov. Trestnú činnosť začali ženy v novembri 2021.



"Dúfam, že to bude odkaz aj pre ostatných, ktorí uvažujú nad takýmto podvodníckym konaním. My takýchto ľudí chytíme a potrestáme v plnom rozsahu," uviedol sudca Tierney v oznámení spoločne s ostatnými predstaviteľmi úradov.



Policajný komisár okresu Suffolk Rodney Harrison dodal: "Ako zdravotné sestry mali obe ženy chápať dôležitosť legitímnych očkovacích preukazov, ako aj spoločnú prácu na ochranu zdravia verejnosti."