Zdravotník dostal doživotie za vraždu ôsmich klientov domova dôchodcov

Ilustračná fotka. Foto: TASR Michal Svítok

Ošetrovateľ sa podľa obžaloby tiež pokúsil zavraždiť aj štyroch ďalších klientov domova dôchodcov.

Autor TASR
Perugia 13. novembra (TASR) — Na doživotie odsúdil v stredu súd v meste Perugia 62-ročného ošetrovateľa, ktorého uznal za vinného za to, že v rokoch 2017 - 2019 podaním liekov zavraždil osem obyvateľov domova dôchodcov v obci Offida ležiacej v regióne Marky v strednej časti Talianska. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry APA.

Vyšetrovanie sa začalo v roku 2018 na základe podnetu kolegyne odsúdeného ošetrovateľa, ktorej sa nepozdával vysoký počet úmrtí.

Pitvy následne odhalili nadmerne vysoké koncentrácie liekov v krvi seniorov, dodáva APA.
