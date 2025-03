Zdravotný brat v Nemecku vraždil pacientov, aby mal menej práce

Kolín nad Rýnom 15. marca (TASR) - Zdravotný brat, ktorý v Nemecku čelí obvineniam z viacerých vrážd a pokusov o vraždu na klinike paliatívnej starostlivosti v Nemecku s cieľom, aby si "uľahčil prácu", má zrejme na svedomí ďalšie zločiny, uviedla v sobotu hovorkyňa súdu v meste Aachen. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Na krajinský súd v Aachene totiž bola podaná doplňujúca žaloba, podľa ktorej sa žalobcovia domnievajú, že zdravotník zavraždil ďalších štyroch pacientov a pokúsil sa vraždiť ešte v deviatich ďalších prípadoch - to všetko v priebehu niekoľkých mesiacov.



Štyridsaťštyriročný Nemec v súčasnosti čelí obvineniam z dovedna deviatich vrážd a 34 pokusov o vraždu predávkovaním obetí liekmi proti bolesti alebo sedatívami.



Motívom jeho konania bolo pravdepodobne to, že chcel mať pokojné nočné služby a v starostlivosti o pacientov chcel vyvinúť len minimálne úsilie, píše DPA.



V niektorých prípadoch sa jednotlivých pacientov pokúšal zavraždiť niekoľkokrát. Všetkých spomínaných činov sa podľa obžaloby dopustil od decembra 2023 do mája 2024.



Súdny proces sa má začať 24. marca. Doposiaľ nebolo bezprostredne jasné, či doň budú zahrnuté aj najnovšie obvinenia, píše DPA.