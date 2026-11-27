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Zdravotný stav brazílskeho exprezidenta Bolsonara sa zlepšuje
Bolsonara hospitalizovali minulý piatok pre čiastočnú nepriechodnosť čriev.
Autor TASR
Brazília 27. novembra (TASR) - Zdravotný stav bývalého brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara, ktorého minulý týždeň opäť hospitalizovali v dôsledku novej nepriechodnosti čriev, sa zlepšuje. Ostáva však na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) a nie je jasné, kedy ho z nemocnice prepustia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry EFE.
Z najnovšej správy nemocnice DF Star v brazílskom hlavnom meste vyplýva, že Bolsonarove laboratórne a rádiologické vyšetrenia ukázali zlepšenie jeho zdravotného stavu. Od štvrtka dokáže orálne prijímať tekutiny a vykazuje „dobrú toleranciu“ nasadenej diéty. Exprezident pokračuje v liečbe antibiotikami.
Bolsonara hospitalizovali minulý piatok pre čiastočnú nepriechodnosť čriev. O dva dni neskôr u neho lekári identifikovali prípad obojstrannej aspiračnej pneumónie spôsobenej vstupom látok, ako sú potraviny alebo tekutiny, do dýchacích ciest.
Bolsonaro trpí dlhodobými ťažkosťami, odkedy ho v roku 2018 počas predvolebnej kampane pobodali nožom. Odvtedy ho viackrát hospitalizovali a podstúpil aj niekoľko operácií.
Pravicového exprezidenta vlani uznali za vinného z prípravy prevratu po tom, ako vo voľbách v roku 2022 prehral s ľavicovým prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom. Obvinenia poprel a vyhlásil, že je obeťou prenasledovania ľavicovej justície. Vzhľadom na opakujúce sa zdravotné problémy si od marca odpykáva trest v domácom väzení.
Z najnovšej správy nemocnice DF Star v brazílskom hlavnom meste vyplýva, že Bolsonarove laboratórne a rádiologické vyšetrenia ukázali zlepšenie jeho zdravotného stavu. Od štvrtka dokáže orálne prijímať tekutiny a vykazuje „dobrú toleranciu“ nasadenej diéty. Exprezident pokračuje v liečbe antibiotikami.
Bolsonara hospitalizovali minulý piatok pre čiastočnú nepriechodnosť čriev. O dva dni neskôr u neho lekári identifikovali prípad obojstrannej aspiračnej pneumónie spôsobenej vstupom látok, ako sú potraviny alebo tekutiny, do dýchacích ciest.
Bolsonaro trpí dlhodobými ťažkosťami, odkedy ho v roku 2018 počas predvolebnej kampane pobodali nožom. Odvtedy ho viackrát hospitalizovali a podstúpil aj niekoľko operácií.
Pravicového exprezidenta vlani uznali za vinného z prípravy prevratu po tom, ako vo voľbách v roku 2022 prehral s ľavicovým prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom. Obvinenia poprel a vyhlásil, že je obeťou prenasledovania ľavicovej justície. Vzhľadom na opakujúce sa zdravotné problémy si od marca odpykáva trest v domácom väzení.