Zdravotný stav Brigitte Bardotovej je znepokojujúci
Autor TASR
Paríž 17. októbra (TASR) - Bývalá francúzska filmová hviezda Brigitte Bardotová (91) je už tri týždne hospitalizovaná v Toulone na juhu Francúzska, neďaleko svojho bydliska v Saint-Tropez, informovali na svojej webovej stránke miestne noviny Var-Matin citované v piatok agentúrou Reuters. Píše o tom TASR.
Bardotová v súkromnej nemocnici podstúpila operáciu súvisiacu s vážnou chorobou, uviedli noviny s odvolaním sa na nemenované zdroje. Herečkin stav je znepokojujúci, ale o niekoľko dní by mala byť prepustená z nemocnice domov.
Svetoznámou sa Bardotová v 50. a 60. rokoch 20. storočia svojimi slobodomyseľnými vystúpeniami a charizmou, ktorú vyžarovala vo svojich filmoch. V tomto období vystupovala na scéne aj ako speváčka.
V 70. rokoch prestala hrať, natrvalo sa presťahovala do Saint-Tropez na Francúzskej riviére a venovala sa ochrane zvierat prostredníctvom nadácie, ktorá má jej meno. Počas svojej vyše 20 rokov trvajúcej umeleckej kariéry Bardotová účinkovala v 45 filmoch a nahrala viac ako 70 piesní.
