Zdravotný stav detí zachránených po 40 dňoch v pralese sa zlepšuje

Bogota 15. júna (TASR) - Zdravotný stav štyroch detí, ktoré prežili haváriu malého lietadla a boli nájdené takmer po 40 dňoch strávených v amazonskom dažďovom pralese v Kolumbii, sa zlepšuje, stále však u nich pretrváva riziko rozvinutia infekcie. Vo štvrtok to uviedli predstavitelia vojenskej nemocnice v Bogote, kde sa deti zotavujú. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Deti podľa vyhlásenia nemocnice dobre zareagovali na postupne sa zvyšujúci príjem živín po viac než mesiaci, počas ktorého konzumovali len vodu, lesné plody a korienky.



"Z dôvodu výživového deficitu stále hrozí, že sa u detí rozvinie infekcia," povedali lekári.



Súrodenci vo veku 13, 9, 4 a jeden rok boli jedinými preživšími nehody lietadla, ku ktorej došlo 1. mája, keď jednomotorové vrtuľové lietadlo Cessna so siedmimi cestujúcimi a pilotom oznámilo, že stroj má poruchu motora. Malé lietadlo sa následne stratilo z radarov.



Dva týždne po havárii, 16. mája, pátrací tím v hustom poraste dažďového pralesa našiel vrak lietadla a vyzdvihol aj mŕtve telá troch dospelých vrátane matky detí. Deti - tri dievčatá a jeden chlapec - sa však nikde nenašli.



Kolumbijská armáda do oblasti vyslala 150 vojakov so psami, aby súrodencov vystopovali. Pri pátraní pomáhali aj desiatky dobrovoľníkov z domorodých kmeňov.



Podľa príbuzných pomohla deťom prežiť v pralese skutočnosť, že pochádzali z domorodej komunity. Pátrači počas ich hľadania v pralese po nich nachádzali stopy v podobe improvizovaných prístreškov či zvyškov nedojedeného ovocia.



Agentúra AFP pripomína, že desiatky vojakov sa stole snažia nájsť psa Wilsona, ktorý sa zúčastnil na pátraní po deťoch, no sám sa pri tom stratil v džungli.