Zdravotný stav exprezidenta Bolsonara sa podľa jeho lekárov zhoršil

Brazília 24. apríla (TASR) - Zdravotný stav niekdajšieho brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara sa takmer dva týždne po poslednej operácii čriev zhoršil, uviedli vo štvrtok jeho lekári. Exprezident vo štvrtok podstúpi ešte ďalšie vyšetrenia, píše TASR podľa správ agentúr AP a AFP.



Lekársky tím v nemocnici DF Star v hlavnom meste Brazília tvrdí, že Bolsonaro „zaznamenal klinický pokles, zvýšený krvný tlak a zhoršenie výsledkov laboratórnych pečeňových testov“. Exprezident podstúpil 13. apríla 12-hodinú operáciu s cieľom rekonštrukcie brušnej steny a odstránenia črevných výrastkov. Išlo už o šiesty zákrok súvisiaci s následkami bodnutia do brucha počas Bolsonarovho predvolebného zhromaždenia v septembri 2018.



Lekári poslednú operáciu popísali ako dosiaľ „najkomplexnejšiu“. Zákrok podľa nich vyžaduje „veľmi jemnú a predĺženú pooperačnú starostlivosť“. Podľa štvrtkového vyhlásenia nemocnice zatiaľ nie je stanovený dátum prepustenia z jednotky intenzívnej starostlivosti. Exprezident naďalej dostáva len parenterálnu výživu.



Podľa lekárskej správy by sa Bolsonaro nemal stretávať so žiadnymi návštevníkmi. Prezident však v pondelok absolvoval na lôžku rozhovor pre miestne noviny a v utorok sa objavil v živom vysielaní na YouTube kanáli svojho najstaršieho syna, senátora Flavia Bolsonara.



V nadväznosti na to zástupca brazílskeho najvyššieho súdu v stredu prišiel osobne Bolsonara informovať o začiatku jeho súdneho pojednávania za údajný pokus o štátny prevrat. Právnickému tímu Bolsonara dal päť dní na prípravu prvotnej obhajoby. Exprezident neskôr zverejnil video z incidentu, na ktorom vyzerá rozrušene a počuť, ako ho zdravotná sestra varuje pred zvyšujúcim sa tlakom.