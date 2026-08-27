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Zdravotný stav nórskeho kráľa Haralda V. je mimoriadne vážny
Zdravotné ťažkosti sa v poslednom období nevyhli ani ďalším členom nórskej kráľovskej rodiny.
Autor TASR
Oslo 27. augusta (TASR) - Zdravotný stav 89-ročného nórskeho kráľa Haralda V., ktorý je v nemocnici s krvným ochorením, je „mimoriadne vážny“, oznámil vo štvrtok kráľovský palác. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Kráľovná Sonja a korunný princ Haakon, ktorý Haralda počas jeho neprítomnosti zastupuje v kráľovskej funkcii, zrušili všetok svoj oficiálny program, uvádza sa v stanovisku paláca.
Harald je v súčasnosti najstarším vládnucim panovníkom v Európe. Liečia ho na hemolytickú anémiu, druh málokrvnosti, pri ktorej dochádza k abnormálne rýchlemu rozpadu červených krviniek, čo vedie k únave, bledosti a dýchavičnosti.
Harald V., ktorý nastúpil na nórsky trón v roku 1991, mal v uplynulých rokoch viaceré zdravotné problémy, opakovane však vylúčil abdikáciu.
Zdravotné ťažkosti sa v poslednom období nevyhli ani ďalším členom nórskej kráľovskej rodiny. Kráľovná Sonja bola v máji hospitalizovaná pre problémy so srdcom. Srdcovou nedostatočnosťou trpí aj kráľova sestra, princezná Astrid. Korunná princezná Mette-Marit, manželka princa Haakona, trpí vážnym ochorením pľúc a v lete podstúpila transplantáciu tohto orgánu.
Kráľovná Sonja a korunný princ Haakon, ktorý Haralda počas jeho neprítomnosti zastupuje v kráľovskej funkcii, zrušili všetok svoj oficiálny program, uvádza sa v stanovisku paláca.
Harald je v súčasnosti najstarším vládnucim panovníkom v Európe. Liečia ho na hemolytickú anémiu, druh málokrvnosti, pri ktorej dochádza k abnormálne rýchlemu rozpadu červených krviniek, čo vedie k únave, bledosti a dýchavičnosti.
Harald V., ktorý nastúpil na nórsky trón v roku 1991, mal v uplynulých rokoch viaceré zdravotné problémy, opakovane však vylúčil abdikáciu.
Zdravotné ťažkosti sa v poslednom období nevyhli ani ďalším členom nórskej kráľovskej rodiny. Kráľovná Sonja bola v máji hospitalizovaná pre problémy so srdcom. Srdcovou nedostatočnosťou trpí aj kráľova sestra, princezná Astrid. Korunná princezná Mette-Marit, manželka princa Haakona, trpí vážnym ochorením pľúc a v lete podstúpila transplantáciu tohto orgánu.