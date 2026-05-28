Štvrtok 28. máj 2026Meniny má Viliam
Zdravotný stav Nórskej korunnej princeznej sa výrazne zhoršil

Nórska korunná princezná Mette-Marit, korunný princ Haakon (vpravo) a princ Sverre Magnus vítajú detský sprievod počas osláv 17. mája v Skaugume v Askeri v Nórsku v nedeľu 17. mája 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Oslo 27. mája (TASR) - Nórsky následník trónu, korunný princ Haakon, v utorok vyjadril obavy o zdravie svojej manželky Mette-Marit, ktorá trpí chronickým ochorením pľúc - pľúcnou fibrózou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Korunná princezná je vážne chorá a jej zdravotný stav sa v poslednom čase výrazne zhoršil. Mám o ňu strach,“ povedal Haakon v Osle. Princ dodal, že jeho manželka denne používa kyslíkovú podporu, ktorá jej čiastočne pomáha. V poslednom čase sa na verejnosti totiž niekoľkokrát objavila s kyslíkovým prístrojom.

Musíme sa s tým snažiť vyrovnať, ako najlepšie vieme,“ povedal nórsky následník trónu.

Nórsky kráľ a kráľovná tiež nie sú v najlepšej zdravotnej kondícii. Kráľovná Sonja (88) trpí srdcovou arytmiou a jej 89-ročný manžel Harald tiež bojuje so zdravotnými problémami, ktoré sa mu opakovane vracajú.

Je obdivuhodné ako kráľ a kráľovná naďalej plnia svoje oficiálne povinnosti,“ povedal princ.
