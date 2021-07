Zdravotný stav brazílskeho prezidenta Bolsonara sa vyvíja uspokojivo

Sao Paulo 15. júla (TASR) - Zdravotný stav brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara sa vo štvrtok vyvíjal uspokojivo, uviedla nemocnica, kde tomuto 66-ročnému politikovi liečia upchaté črevo. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Krajne pravicového prezidenta Bolsonara prijali vo vojenskej nemocnici v hlavnom meste Brazília v stredu po tom, čo asi desať dní trpel neustálym štikútaním a bolesťou brucha.



Lídra neskôr brazílskym špeciálom Air Force previezli do súkromnej nemocnice Vila Nova Star v meste Sao Paulo na ďalšie testy, aby sa zistilo, či musí podstúpiť operáciu.



Nemocnica v stredu rozhodla, že začne s "konzervatívnou klinickou liečbou". Vo štvrtok vo vyhlásení uviedla, že Bolsonaro zostáva v jej starostlivosti a jeho stav sa nateraz "vyvíja uspokojivo".



Pacient podstupuje stanovenú liečbu a jeho prepustenie zatiaľ nie je v pláne, dodala nemocnica.



Nateraz nie je plánovaná ani operácia, ale nemocnica môže svoje rozhodnutie ešte zmeniť. Išlo by o siedmu operáciu prezidenta odvtedy, čo bol počas kampane v roku 2018 bodnutý do brušnej oblasti.



Jeho syn a zákonodarca Eduardo Bolsonaro vo videu zverejnenom v odkazovej službe Telegram povedal, že lekári odstránili z prezidentovho brucha "takmer jeden liter tekutiny", ktorej nahromadenie spôsobilo práve spomínané upchatie. Tento zákrok mu značne zmiernil bolesti.



Ďalší syn Flavio Bolsonaro vyhlásil, že jeho otca "preventívne intubovali", keď ho prevážali do nemocnice v metropole Brazília.



Prezident Bolsonaro v posledných verejnej mienky zaznamenal rekordne vysokú úroveň nepopularity. Senát takisto spustil vyšetrovanie jeho prístupu k pandémii koronavírusu, ktorej závažnosť opakovane zľahčoval a ktorá si v Brazílii vyžiadala takmer 540.000 ľudských životov. Vyšetrovanie bolo v stredu predĺžené o 90 dní.



Bolsonara, ktorý sa vlani nakazil koronavírusom, vyšetruje aj prokuratúra za údajné nekonanie po prijatí informácie o sprenevere, týkajúcej sa nákupu vakcín proti koronavírusu.