Zdravotný stav Toma Hanksa a jeho manželky sa zlepšuje

Gold Coast 23. marca (TASR) - Zdravotný stav Toma Hanksa a jeho manželky Rity Wilsonovej sa zlepšuje. Americký herec to uviedol v pondelok na sociálnych médiách po tom, ako nakazení koronavírusom strávili dva týždne v austrálskej nemocnici a v domácej karanténe.



"Sú to dva týždne, čo sme mali prvé príznaky, a cítime sa lepšie," uviedol v odkaze fanúšikom, ktorých vyzval, aby dodržiavali nariadenia týkajúce sa karantény.







Hanks bol v austrálskom meste Gold Coast na tzv. predprodukcii filmu o Elvisovi Presleym, ktorý nakrúca austrálsky režisér Baz Luhrmann a Hanks má v ňom stvárniť Elvisovho dlhoročného manažéra plukovníka Toma Parkera.



Hanksa s manželkou liečili v nemocnici a minulý týždeň ich prepustili do domácej karantény. Ďalšie práce na filme nateraz pozastavili, pripomína agentúra AFP.