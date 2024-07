Zdravotný stav väzneného politika Kara-Murzu je vcelku stabilizovaný

Moskva 10. júla (TASR) - Väznený kritik Kremľa Vladimir Kara-Murza je v "relatívne stabilizovanom" stave. Uviedli to jeho právnici po tom, ako jednému z nich v stredu - prvýkrát po šiestich dňoch - umožnili návštevu vo väzenskej nemocnici, kde je Kara-Murza od 4. júla.



Ako pripomenula agentúra AFP, Kara-Murza si vo väzení odpykáva 25-ročný trest odňatia slobody za údajnú vlastizradu. Po tom, ako ho minulý týždeň z cely previezli do nemocnice, bol jeho právnikom opakovane odoprený prístup k nemu, čo vyvolalo obavy o jeho zdravie.



Kara-Murza totiž trpí nervovým ochorením - polyneuropatiou, ktoré je zrejme následkom dvoch otráv spáchaných agentmi ruských tajných služieb. Existuje obava, že vo väzení, kde ho držia v tvrdých podmienkach a lekárska starostlivosť je obmedzená, sa jeho zdravotný stav výrazne zhorší.



S Kara-Murzom sa v stredu krátko stretol jeho právnik z mesta Omsk. Po návšteve informoval, že politikov zdravotný stav "je v súčasnosti relatívne stabilný," uviedol v príspevku na Facebooku ďalší Kara-Murzov právnik Vadim Prochorov.



Britskí a americkí predstavitelia v stredu zopakovali výzvy na okamžité prepustenie Kara-Murzu a vyjadrili znepokojenie nad tým, že jeho právnikom bol odopieraný prístup k nemu.



"Vladimir je držaný v žalostných podmienkach vo väzení za to, že mal odvahu povedať pravdu o vojne na Ukrajine," uviedol vo vyhlásení britský minister zahraničných vecí David Lammy citovaný agentúrou AP.



Veľvyslanectvo USA v Moskve vo vyhlásení na sieti X tiež uviedlo, že hovoriť pravdu a konať podľa svojho svedomia "je právo zaručené ruskou ústavou, ktoré je, žiaľ, naďalej potláčané pokračujúcim a čoraz silnejším zásahom Kremľa proti disentu".



"Kara-Murza je hrdina, nie zločinec," uviedlo veľvyslanectvo.



Na otázku agentúry Associated Press, či Kremeľ plánuje prepustiť chorých politických väzňov, ako je Kara-Murza - podobne ako to nedávno urobil spojenec prezidenta Vladimira Putina Alexander Lukašenko v susednom Bielorusku -, hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu povedal, že "v súčasnosti" žiadne takéto plány neexistujú.



Kara-Murza si odpykáva najprísnejší trest udelený kritikovi Kremľa v súčasnom Rusku. Trestné stíhanie vedené voči svojej osobe Kara-Murza považuje za trest za to, že sa postavil Putinovi. Svoj súdny proces Kara-Murza prirovnal k procesom za sovietskeho diktátora Josifa Stalina.



Kara-Murza sa preslávil ako novinár a aj z väzenskej cely písal stĺpčeky ako prispievateľ do denníka The Washington Post. Za svoje komentáre získal začiatkom tohto roka Pulitzerovu cenu.



Významná ruská skupina pre ľudské práva Memorial vyhlásila Kara-Murzu za politického väzňa a predstavitelia na Západe opakovane vyzývajú na jeho prepustenie.



AP dodala, že po rozpútaní vojny proti Ukrajine sa v Rusku výrazne zintenzívnili snahy o neutralizáciu opozície a potlačenie kritiky vrátane prijatia zákona, ktorý kriminalizuje akékoľvek verejné vyjadrenia o konflikte, ak sa odchyľujú od línie Kremľa.



Obavy o osud Kara-Murzu vo väzení sa zintenzívnili po tom, ako v polovici februára vo väzenskom tábore za polárnym kruhom zomrel iný kritik politiky Kremľa a korupcie v Rusku Alexej Navaľnyj.