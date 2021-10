Zdravotný stav Zemana sa podľa nemocnice mierne zlepšil

Praha 23. októbra (TASR) - Zdravotný stav českého prezidenta Miloša Zemana sa mierne zlepšil. S odvolaním sa na Ústrednú vojenskú nemocnicu (ÚVN), v ktorej je prezident takmer dva týždne hospitalizovaný, o tom v piatok informoval spravodajský portál iDNES.cz.



"So súhlasom prezidenta republiky, pána Miloša Zemana, s opatrným optimizmom informujeme, že vďaka komplexnej liečbe odborníkov ÚVN sa jeho zdravotný stav počas štvrtka a piatka mierne zlepšil," uviedla hovorkyňa ÚVN Jitka Zinke.



Zemana vo štvrtok v nemocnici navštívil český exprezident Václav Klaus. Podľa českého denníku Blesk so Zemanom strávil približne 50 minút.



Klaus pre Blesk uviedol, že sa mu Zeman zdal "osamotený" a viac ako politikou sa zaoberal svojím zdravím. "Miloša Zemana som navštívil s jediným zámerom, chcel som ho povzbudiť. Je to výraz mojej lojality voči niekomu, koho poznám pol storočia a kto mi dnes pripadá úplne osamotený. Nič viac, nič menej," uviedol 80-ročný Klaus po schôdzke s o tri roky mladším Zemanom.



Zeman je hospitalizovaný od 10. októbra, keď bol do nemocnice prevezený v zjavne bezvládnom stave zo zámku v Lánoch. Podľa jeho ošetrujúceho lekára a riaditeľa ÚVN Miroslava Zavorala sú príčinou hospitalizácie komplikácie, ktoré sprevádzajú Zemanove chronické zdravotné ťažkosti. Verejnosť mohla prezidenta naposledy vidieť v polovici septembra, keď ho prepúšťali z rekondičného pobytu v ÚVN, ktorý absolvoval pre "únavu a dehydratáciu".



Predseda českého Senátu Miloš Vystrčil v pondelok na základe nemocničnej správy oznámil, že Zeman nie je schopný vykonávať svoju funkciu.