Zdravotný stav zosadenej mjanmarskej líderky Su Ťij je zrejme dobrý

Rangún 31. marca (TASR) - Zdravotný stav zosadenej mjanmarskej líderky Aun Schan Su Ťij sa zdá byť dobrý aj napriek tomu, že sa už niekoľko týždňov nachádza v domácom väzení. S odvolaním sa na členku jej právnického tímu o tom informovali v stredu agentúry AFP a DPA.



Právnička Min Min Soe hovorila so Su Ťij v stredu prostredníctvom videospojenia z policajnej stanice v hlavnom meste Nepjito. Rozhovor sa uskutočnil pred ďalším súdnym pojednávaním s političkou, ktoré bolo naplánované na štvrtok.



Podľa agentúry Reuters sa Su Ťij chcela so svojimi právnikmi stretnúť osobne a s videohovorom za prítomnosti polície pôvodne nesúhlasila.



Zosadenú de facto premiérku obvinili z viacerých trestných činov a vyšetrujú ju aj pre podozrenia z korupcie. Jej stúpenci označujú všetky obvinenia za politicky motivované.



Od prevratu z 1. februára, pri ktorom mjanmarská armáda zosadila zvolenú vládu de facto premiérky Su Ťij, si brutálne zásahy mjanmarskej junty proti účastníkom protestov vyžiadali životy viac ako 500 ľudí, uviedla v utorok miestna monitorovacia skupina.



V stredu by sa situáciou v Mjanmarsku mala na mimoriadnom zasadnutí zaoberať Bezpečnostná rada OSN. Zvolanie schôdze iniciovala Británia ako jeden zo stálych členov tohto vrcholného orgánu svetovej organizácie.