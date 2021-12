Zdražovanie Čechom Vianoce nepokazí, väčšina sa uskromňovať nemieni

Praha 18. decembra (TASR) - Česká republika už niekoľko mesiacov zaznamenáva rýchly rast cien, čo sa nepriaznivo odráža na finančnej situácii domácností. Napriek tomu sa väčšina Čechov nemieni na Vianoce nijako uskromňovať.



Ako ukázal prieskum agentúry Perfect Crowd pre Generali Českú poisťovňu, ktorú zverejnil server novinky.cz, Česi si aj pri rastúcich cenách chcú sviatky užiť. Väčšina ľudí (59 %) si plánuje Vianoce dopriať bez akýchkoľvek obmedzení. Cítia to tak najmä mladšie ročníky od 18 do 35 rokov (98 %), a potom seniori (63 %).



Čechov neodrádzajú prudko rastúce ceny pohonných látok, ani zvyšujúce sa ceny potravín. Napriek vyšším cenám za benzín a naftu viac než tri pätiny Čechov plánujú cesty autom na nákupy, za príbuznými či priateľmi.



Ani vyššie ceny potravín nebudú mať vplyv na to, aby sa takmer dve tretiny obyvateľov Česka obmedzovali pri ich nákupoch. Na druhej strane, viac než štvrtina ľudí svoje výdavky za nákupy dobrôt predsa len priškrtí a každý jedenásty tak urobí určite.



Čo sa týka darčekov, z jednotlivých kategórií tovarov by pomyselným víťazom mala byť kozmetika, plánuje ju darovať pod stromček 46 % opýtaných. Ďalej je to oblečenie (38 %), knihy (34 %) a peniaze, ktoré plánuje dať ako vianočný darček 22 % oslovených Čechov. Darček v podobe zážitku by sa pod stromčekom mal objaviť v 10 % prípadov.