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Zdroj AFP: Francúzsko a Nemecko ľutujú zlyhanie programu FCAS
Program s názvom Future Combat Air System (FCAS) bol spustený v roku 2017 s cieľom nahradiť francúzske stíhačky Rafale a lietadlá Eurofighter, ktoré využíva Nemecko a Španielsko.
Autor TASR
Paríž 9. júna (TASR) - Francúzsko a Nemecko v pondelok oznámili, že sa dohodli na zrušení spoločného programu vývoja stíhacieho lietadla pre nezhody medzi zúčastnenými spoločnosťami. Paríž i Berlín to ľutujú, uviedol v reakcii pre agentúru AFP zdroj z Elyzejského paláca, píše TASR.
Program s názvom Future Combat Air System (FCAS) bol spustený v roku 2017 s cieľom nahradiť francúzske stíhačky Rafale a lietadlá Eurofighter, ktoré využíva Nemecko a Španielsko. Projekt bol vnímaný ako kľúčový test európskeho úsilia o užšiu spoluprácu v oblasti obrany, keďže krajiny sa snažia prezentovať jednotný front zoči-voči nepriateľskému Rusku v čase zhoršujúcich sa vzťahov so Spojenými štátmi, napísala AFP.
Miliardový program však sprevádzali nezhody medzi zúčastnenými firmami – francúzskou spoločnosťou Dassault Aviation a konzorciom Airbus, ktoré zastupuje Nemecko a Španielsko.
Predstaviteľ nemeckej vlády pre agentúru AFP uviedol, že kancelár Friedrich Merz a francúzsky prezident Emmanuel Macron „dospeli k spoločnému záveru, že spoločnosti nebudú schopné nájsť zhodu pri budovaní spoločného bojového lietadla“.
„Túto realitu berú na vedomie,“ uviedol predstaviteľ. Ako však dodal, ostatné časti tohto rozsiahleho projektu budú pokračovať.
„Skutočné jadro FCAS má pokračovať ako európsky systém,“ uviedol predstaviteľ a opísal ho ako „nervovú sústavu, ktorá prepojí lietadlá, drony a ďalšie komponenty do integrovaného celku“.
Francúzske a nemecké ministerstvo obrany majú na nadchádzajúcom stretnutí za úlohu vypracovať nový plán obrannej spolupráce „zameraný na niekoľko realistických a relevantných projektov“, uzavrel zdroj.
Elyzejský palác v Paríži medzitým oznámenie Berlína o ukončení projektu potvrdil. Macron a Merz „viedli dlhé a časté diskusie o spôsoboch, ako posunúť vpred tento projekt, ktorý je dôležitý pre európsku obranu“, uviedol nemenovaný zdroj pre AFP.
Francúzsko podľa neho však naďalej verí, že spolupráca v oblasti obrany a bezpečnosti medzi oboma krajinami je nevyhnutná. Spoločnosti Airbus a Dassault Aviaton situáciu bezprostredne nekomentovali.
Oznámenie o ukončení projektu prichádza napriek výzvam, aby Európa v čase zhoršujúcich sa geopolitických nepokojov užšie prepojila svoje armády, uvádza AFP. Ruská vojna proti Ukrajine trvá už piaty rok, zatiaľ čo európske krajiny vyjadrujú čoraz väčšie obavy o bezpečnostné záväzky USA pod vedením prezidenta Donalda Trumpa voči kontinentu.
Zánik projektu prichádza napriek tomu, že Merz aj Macron verejne trvali na svojom odhodlaní uspieť.
Program s názvom Future Combat Air System (FCAS) bol spustený v roku 2017 s cieľom nahradiť francúzske stíhačky Rafale a lietadlá Eurofighter, ktoré využíva Nemecko a Španielsko. Projekt bol vnímaný ako kľúčový test európskeho úsilia o užšiu spoluprácu v oblasti obrany, keďže krajiny sa snažia prezentovať jednotný front zoči-voči nepriateľskému Rusku v čase zhoršujúcich sa vzťahov so Spojenými štátmi, napísala AFP.
Miliardový program však sprevádzali nezhody medzi zúčastnenými firmami – francúzskou spoločnosťou Dassault Aviation a konzorciom Airbus, ktoré zastupuje Nemecko a Španielsko.
Predstaviteľ nemeckej vlády pre agentúru AFP uviedol, že kancelár Friedrich Merz a francúzsky prezident Emmanuel Macron „dospeli k spoločnému záveru, že spoločnosti nebudú schopné nájsť zhodu pri budovaní spoločného bojového lietadla“.
„Túto realitu berú na vedomie,“ uviedol predstaviteľ. Ako však dodal, ostatné časti tohto rozsiahleho projektu budú pokračovať.
„Skutočné jadro FCAS má pokračovať ako európsky systém,“ uviedol predstaviteľ a opísal ho ako „nervovú sústavu, ktorá prepojí lietadlá, drony a ďalšie komponenty do integrovaného celku“.
Francúzske a nemecké ministerstvo obrany majú na nadchádzajúcom stretnutí za úlohu vypracovať nový plán obrannej spolupráce „zameraný na niekoľko realistických a relevantných projektov“, uzavrel zdroj.
Elyzejský palác v Paríži medzitým oznámenie Berlína o ukončení projektu potvrdil. Macron a Merz „viedli dlhé a časté diskusie o spôsoboch, ako posunúť vpred tento projekt, ktorý je dôležitý pre európsku obranu“, uviedol nemenovaný zdroj pre AFP.
Francúzsko podľa neho však naďalej verí, že spolupráca v oblasti obrany a bezpečnosti medzi oboma krajinami je nevyhnutná. Spoločnosti Airbus a Dassault Aviaton situáciu bezprostredne nekomentovali.
Oznámenie o ukončení projektu prichádza napriek výzvam, aby Európa v čase zhoršujúcich sa geopolitických nepokojov užšie prepojila svoje armády, uvádza AFP. Ruská vojna proti Ukrajine trvá už piaty rok, zatiaľ čo európske krajiny vyjadrujú čoraz väčšie obavy o bezpečnostné záväzky USA pod vedením prezidenta Donalda Trumpa voči kontinentu.
Zánik projektu prichádza napriek tomu, že Merz aj Macron verejne trvali na svojom odhodlaní uspieť.