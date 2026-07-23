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Zdroj AFP: Grécko schválilo nákup obranných systémov pre Achillov štít
Počas vlády Mitsotakisa Grécko výrazne investovalo do modernizácie ozbrojených síl.
Autor TASR
Atény 23. júla (TASR) - Grécko vo štvrtok schválilo nákup protiraketového, protilietadlového a protidronového obranného systému s názvom „Achillov štít“ od Izraela za 2,8 miliardy eur. Pre agentúru AFP to viedol zdroj z gréckeho ministerstva obrany, informuje TASR.
Nákup je súčasťou rozsiahleho balíka výdavkov na obranu v hodnote 4,2 miliardy eur, ktorý obsahuje aj nákladné lietadlá C-390 Millennium, drony Heron, rakety pre vrtuľníky Apache, miniponorky VICTA pre špeciálne operácie a sonarové systémy pre fregaty, uvádza dokument rezortu obrany, do ktorého nahliadla AFP.
„Achillov štít“ schválil najvyšší rozhodovací orgán krajiny pre zahraničné veci a obranu (KYSEA) na zasadnutí, ktoré viedol premiér Kyriakos Mitsotakis, poznamenal zdroj z ministerstva. Atény investujú do obrany takmer 3,5 percenta HDP - čo je viac ako mnohé iné členské štáty NATO - v dôsledku pretrvávajúceho sporu s Tureckom.
Počas vlády Mitsotakisa Grécko výrazne investovalo do modernizácie ozbrojených síl. Premiér vlani oznámil, že krajina vynaloží v priebehu nasledujúcich 12 rokov na obranu 25 miliárd eur, počas ktorých má podľa jeho slov dôjsť k „najradikálnejšej“ reforme obrany v modernej gréckej histórii.
Nákup je súčasťou rozsiahleho balíka výdavkov na obranu v hodnote 4,2 miliardy eur, ktorý obsahuje aj nákladné lietadlá C-390 Millennium, drony Heron, rakety pre vrtuľníky Apache, miniponorky VICTA pre špeciálne operácie a sonarové systémy pre fregaty, uvádza dokument rezortu obrany, do ktorého nahliadla AFP.
„Achillov štít“ schválil najvyšší rozhodovací orgán krajiny pre zahraničné veci a obranu (KYSEA) na zasadnutí, ktoré viedol premiér Kyriakos Mitsotakis, poznamenal zdroj z ministerstva. Atény investujú do obrany takmer 3,5 percenta HDP - čo je viac ako mnohé iné členské štáty NATO - v dôsledku pretrvávajúceho sporu s Tureckom.
Počas vlády Mitsotakisa Grécko výrazne investovalo do modernizácie ozbrojených síl. Premiér vlani oznámil, že krajina vynaloží v priebehu nasledujúcich 12 rokov na obranu 25 miliárd eur, počas ktorých má podľa jeho slov dôjsť k „najradikálnejšej“ reforme obrany v modernej gréckej histórii.