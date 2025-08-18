< sekcia Zahraničie
Zdroj AFP: Hamas dostal nový návrh na prímerie v Pásme Gazy
Autor TASR
Káhira 18. augusta (TASR) - Vyjednávači palestínskeho hnutia Hamas v egyptskej Káhire dostali nový návrh na prímerie v Pásme Gazy, ktorý počíta so 60-dňovým prerušením bojov a prepustením izraelských rukojemníkov v dvoch skupinách. Pre agentúru AFP to v pondelok pod podmienkou anonymity uviedol jeden z palestínskych predstaviteľov, informuje TASR.
„Návrh je rámcovou dohodou o začatí rokovaní o trvalom prímerí,“ uviedol palestínsky predstaviteľ. Ozrejmil, že Hamas teraz uskutoční o návrhu interné konzultácie medzi svojim vedením a s predstaviteľmi ďalších palestínskych frakcií.
Egyptský minister zahraničných vecí Badr Abdalátí predošlý utorok oznámil, že Egypt spoločne s Katarom a Spojenými štátmi opäť pracujú na dohodnutí 60-dňového prímeria medzi Izraelom a Hamasom v rámci obnovených snáh o ukončenie konfliktu. Hnutie minulý týždeň potvrdilo, že jeho vysokopostavená delegácia rokuje s egyptskými predstaviteľmi v Káhire v snahe ukončiť 23-mesačnú vojnu.
V júli sa ani po viac ako dvoch týždňoch rokovaní v katarskej Dauhe nepodarilo dosiahnuť prelom v rokovaniach o prímerí a prepustení rukojemníkov. Hamas z rokovaní napokon stiahol svojich vyjednávačov niekoľko dní po tom, ako tak spravili Spojené štáty a Izrael.
