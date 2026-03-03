Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zdroj AFP: NATO víta iniciatívu Francúzska v jadrových záležitostiach

Na snímke francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP

Francúzsky líder v pondelok oznámil, že krajina rozšíri svoj jadrový arzenál a mohla by po prvýkrát nasadiť lietadlá s jadrovými zbraňami v spojeneckých štátoch.

Autor TASR
Brusel 3. marca (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) privítala v utorok „možnosť rozšíriť rokovania o jadrových záležitostiach“ s Parížom po tom, čo sa francúzsky prezident Emmanuel Macron zaviazal posilniť jadrový arzenál krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Francúzsky líder v pondelok oznámil, že krajina rozšíri svoj jadrový arzenál a mohla by po prvýkrát nasadiť lietadlá s jadrovými zbraňami v spojeneckých štátoch. Znamenalo by to významnú zmenu v obrane Európy v čase napätých vzťahov so Spojenými štátmi, píše AFP.

„Jadrová odstrašujúca sila Francúzska už prispieva k bezpečnosti spojencov a my vítame iniciatívu prezidenta Macrona, ktorá ju ešte viac posilní,“ uviedol predstaviteľ NATO pre AFP pod podmienkou zachovania anonymity. „Vítame tiež príležitosť rozšíriť rokovania o jadrových otázkach s Francúzskom s cieľom zabezpečiť koherentný a koordinovaný prístup,“ doplnil

Macron oznámil, že osem európskych krajín vrátane Británie, Nemecka, Poľska a Švédska súhlasilo, že sa budú podieľať na „progresívnom“ programe jadrového odstrašovania. Povedal tiež, že úsilie Paríža bude dopĺňať misiu NATO. Francúzsko je jedinou krajinou Európskej únie s jadrovými zbraňami a tiež jedinou na kontinente okrem Británie.
