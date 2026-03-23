Pondelok 23. marec 2026
Zdroj AFP: Útok na juhosudánsku obec si vyžiadal najmenej 15 obetí

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Chartúm 23. marca (TASR) - Pri sérii útokov, za ktoré je podľa všetkého zodpovedná sudánska armáda, zahynulo v pondelok najmenej 15 ľudí v obci Lagawa vo federálnom štáte Západný Kordofán, uviedol zdravotnícky zdroj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Oblasť Kordofánu je v súčasnosti najkrvavejším bojiskom v občianskej vojne medzi sudánskou armádou a polovojenskými jednotkami Síl rýchlej podpory (RSF), ktoré ovládajú Západný Kordofán.

Do nemocnice doviezli 15 tiel a 23 zranených osôb z troch rôznych susedstiev,“ uviedol zdroj pod podmienkou zachovania anonymity v záujme bezpečnosti. RSF obvinila z útoku armádu a označila ho za súčasť „systematického ostreľovania nemocníc, trhov a obytných štvrtí v mestách v Kordofáne a Dárfúre prostredníctvom dronov“. AFP pripomína, že kritici obviňujú obe strany konfliktu z páchania vojnových zločinov vrátane útokov na civilistov.

Kordofán je rozsiahla oblasť, ktorá spája bašty RSF v západnej časti Dárfúru s východnou časťou kontrolovanou armádou.

V piatok zasiahol armádny dron nemocnicu v meste al-Dhaín a zabil najmenej 64 ľudí. Občianska vojna v Sudáne medzi armádou a polovojenskými silami trvá od apríla 2023 a vyžiadala si už desaťtisíce obetí a vysídlenie približne 11 miliónov ľudí. Zároveň vyvolala závažnú humanitárnu krízu v krajine, píše AFP.
