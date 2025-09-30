Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
AFP: Odpoveď Hamasu na Trumpov návrh môže prísť až o niekoľko dní

Izraelské jednotky sú viditeľné v blízkosti hranice s Pásmom Gazy v južnom Izraeli, utorok, 30. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Predstavitelia Kataru uviedli, že o americkom návrhu by mali rokovať spoločne s Hamasom a Tureckom ešte v utorok.

Gaza 30. septembra (TASR) - Vedeniu militantného hnutia Hamas môže trvať niekoľko dní, kým poskytne svoju odpoveď na americký plán pre ukončenie vojny v Pásme Gazy. V utorok to uviedol zdroj agentúry AFP, ktorý má blízko k Hamasu. Podľa Kataru ako sprostredkovateľa rokovaní Hamas návrh „zodpovedne“ posudzuje, píše TASR.

Hamas začal sériu konzultácií v rámci svojho politického a vojenského vedenia, a to ako v Palestíne, tak aj v zahraničí,“ uviedol zdroj. „Diskusie môžu trvať niekoľko dní vzhľadom na zložitosť komunikácie medzi členmi vedenia a hnutiami, najmä po izraelskej agresii v Dauhe,“ dodal.

Predstavitelia Kataru uviedli, že o americkom návrhu by mali rokovať spoločne s Hamasom a Tureckom ešte v utorok.
.

