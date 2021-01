Líder republikánov McConnell naznačil možnú podporu impeachmentu

Príslušníci Národnej gardy sa zhromažďujú v návštevníckom centre s cieľom posilniť bezpečnosť v budove Kapitolu 13. januára 2021 vo Washingtone. Foto: TASR/AP

Washington 13. januára (TASR) – Líder republikánskej väčšiny v americkom Senáte Mitch McConnell podľa nemenovaného zdroja z Republikánskej strany naznačil, že je naklonený možnému impeachmentu prezidenta Donalda Trumpa. Informovala o tom v stredu stanica CNN.Na rozdiel od lídra republikánov v Snemovni reprezentantov Kevina McCarthyho si McConnell podľa spomínaného zdroja nemyslí, že sa Trump len tak stratí. Domnieva sa tiež, že Republikánska strana sa musí (od Trumpa) jasne oddeliť, aby sa zachránila.McConnell sa doteraz podľa CNN k impeachmentu verejne nevyjadroval a v tom, čo povedal médiám, bol veľmi opatrný.Podľa zdrojov CNN je McConnell na Trumpa pre násilnosti na Kapitole veľmi nahnevaný s prezidentom v súčasnosti vôbec nekomunikuje.Ďalší zdroj z prostredia Republikánskej strany povedal, že sa očakáva, že za impeachment zahlasuje v Snemovni reprezentantov 10 až 20 republikánov. Biely dom podľa tohto zdroja vyvíja veľký nátlak na členov Kongresu, aby za impeachment nehlasovali. Tí zaň údajne chcú hlasovať, no oprávnene sa obávajú o svoje životy a životy svojich rodín.Zdroj CNN poukázal i na to, že Trump sa i týždeň po udalostiach zo 6. januára, keď do budovy Kongresu vnikli jeho rozhnevaní stúpenci, snaží zastrašovať jeho členov.Celý areál Kapitolu, v ktorého budove momentálne prebieha diskusia o impeachmente a večer sa očakáva hlasovanie, strážia ozbrojení členovia Národnej gardy. Na mieste sú prítomní i príslušníci washingtonskej metropolitnej polície, policajné zložky chrániace sídlo Kongresu či vojenská polícia. V okolí Kapitolu je kompletne zastavená doprava.