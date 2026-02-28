Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zdroj Reuters: Lode dostávajú odkaz, že prechod cez Hormuz je zakázaný

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Cez Hormuzský prieliv, spájajúci Perzský záliv s Arabským morom, prechádza približne pätina celosvetových dodávok ropy a zemného plynu.

Autor TASR
Teherán 28. februára (TASR) - Predstaviteľ námornej misie Európskej únie Aspides v sobotu uviedol, že plavidlá v regióne dostávajú vysokofrekvenčné vysielanie s odkazom od iránskeho Zboru islamských revolučných gárd (IRGC), podľa ktorého „žiadna loď nesmie preplávať Hormuzským prielivom“. Irán však podľa neho takýto príkaz oficiálne nevydal. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.

Cez Hormuzský prieliv, spájajúci Perzský záliv s Arabským morom, prechádza približne pätina celosvetových dodávok ropy a zemného plynu a jeho blokáda by pravdepodobne prudko zvýšila svetové ceny energií. Reuters pripomína, že Teherán už roky hrozí zablokovaním tejto úzkej vodnej cesty v prípade útoku na svoje územie.

Americké ministerstvo dopravy už podľa AFP vyzvalo všetky komerčné plavidlá, aby sa vyhli Hormuzskému prielivu, Perzskému zálivu a Ománskemu zálivu vzhľadom na „významné vojenské aktivity v oblasti“. Lode plávajúce pod vlajkou USA, vlastnené USA alebo s americkou posádkou by sa tiež mali držať 30 námorných míľ od akéhokoľvek vojenského plavidla USA, aby sa vyhli tomu, že ich budú mylne považovať za hrozbu.
