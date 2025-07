Zdroj Reuters: Odpoveď Hamasu na návrh prímeria je „pozitívna“

Tel Aviv 4. júla (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas odovzdalo odpoveď na návrh dohody o prímerí vo vojne s Izraelom v Pásme Gazy. Agentúru Reuters o tom v piatok informoval palestínsky predstaviteľ oboznámený s rokovaniami, ktorý odozvu označil za „pozitívnu“, píše TASR.



Americký prezident Donald Trump v noci na stredu vyhlásil, že Izrael už súhlasil s podmienkami „konečného návrhu“ na 60-dňové prímerie. Šéf Bieleho domu v piatok následne uviedol, že rozhodnutie Hamasu bude zrejme známe do 24 hodín.



„Odovzdali sme sprostredkovateľom - Kataru a Egyptu - našu odpoveď na návrh prímeria,“ uviedol pre Reuters predstaviteľ hnutia pod podmienkou zachovania anonymity. „Odpoveď Hamasu je pozitívna a myslím si, že by mala pomôcť a uľahčiť dosiahnutie dohody,“ uviedol palestínsky predstaviteľ.



Hamas v piatok vyhlásil, že je pripravený začať rozhovory o návrhu na prímerie „hneď“ po uskutočnení rokovaní s ostatnými palestínskymi frakciami. „Hnutie je pripravené sa okamžite a seriózne zapojiť do cyklu rokovaní o mechanizme na uplatnenie“ podmienok návrhu prímeria, uviedol Hamas vo vyhlásení podľa agentúry AFP.



Hnutie Palestínsky islamský džihád, spojenec Hamasu, v sobotu vyhlásilo, že podporuje potenciálne rokovania o prímerí, no požaduje „záruky“.



„Predložili sme (Hamasu) niekoľko podrobných bodov o mechanizme uplatňovania návrhu sprostredkovateľov a chceme ďalšie záruky... že (Izrael) neobnoví svoju agresiu po tom, čo dôjde k prepusteniu (rukojemníkov),“ uviedlo hnutie vo vyhlásení.



Trump v uplynulom období zvýšil tlak na izraelskú vládu a Hamas, aby dosiahli prímerie a dohodu o prepustení rukojemníkov a ukončili vojnu v Gaze. Budúci pondelok v Bielom dome privíta izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Trump dúfa, že prímerie medzi Izraelom a Hamasom dohodnú už budúci týždeň. Prezident USA povedal, že bude „neoblomný“ v otázke potreby rýchleho prímeria, pričom poznamenal, že aj izraelský líder oň má záujem.