Zdroj Reuters: Ukrajina je pripravená podpísať dohodu o ťažbe nerastov

Kyjev 30. apríla (TASR) - Zdroj agentúry Reuters z prostredia ukrajinskej vlády v stredu uviedol, že Kyjev je pripravený spolu s USA podpísať dohodu o ťažbe nerastných surovín. Rovnakú informáciu priniesla aj agentúra Bloomberg. Mohlo by sa to stať ešte v priebehu stredy, píše TASR.



„Myslím si, že neskoro večer kyjevského času by mohla byť podpísaná dohoda,“ upresnil zdroj Reuters.



Americký prezident Donald Trump chce uzavrieť dohodu, ktorá by Washingtonu poskytla podiel zo ziskov z ťažby ukrajinských surovín a vzácnych nerastov ako kompenzáciu za vojenskú a finančnú pomoc, ktorú Ukrajine v boji proti ruskej invázii poslal jeho predchodca Joe Biden.



Dohodu mali obe strany podpísať už koncom februára, zmarila ju však roztržka medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a Trumpom v Bielom dome.